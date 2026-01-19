全國捐血月啟動 幫助病友回家團圓

為儲備農曆春節期間醫療用血，農曆年前的一個月（一月十五日至二月十五日）為全國捐血月；每逢年節前後，血液供應不足的問題時常發生，許多民眾安排出國旅遊，加上冬季寒冷導致感冒盛行，捐血人數明顯減少，容易發生血源短絀情形。為因應假期，必須提早調節血液庫存量，儲備足夠的血液讓年假期間需要用血的病患也都能安心接受治療。(見圖)

高雄捐血中心今(十九)日說明，國際扶輪三五一○地區高雄市各扶輪社自民國七十五年起，每年寒假配合該中心春節期間血液之需求，舉辦「一人捐血一袋救人一命」捐血活動，四十年來從不間斷，為農曆年前後醫療用血的募集及儲備發揮了穩定的力量。

另外，高雄捐血中心與台灣黑熊保育協會合作邁入第十二年，台灣黑熊是台灣唯一原生的熊類，具生態和保育價值，但因棲息地的破壞，數量不及六百隻，瀕臨絕種；今年，捐血中心以台灣黑熊保育協會吉祥物「黑寶」為主題，設計熊愛捐血‧台灣黑熊不鏽鋼隨身瓶，台灣黑熊保育協會的可愛黑寶要共同邀請愛心朋友由南台灣發出更大的愛捐血、散播更多守護黑熊的聲音。今(十九)日起正式推出年度定期捐血集點，只要捐血集滿三點（捐250cc集一點、捐500cc集二點）即可兌換！期望熱血勇士們養成定期捐血習慣，穩定醫療用血。

南部地區（嘉南高屏澎東）每日醫療用血需求高達二千袋，近年來，受少子化與高齡化雙重夾擊，年輕捐血人口銳減，而醫療用血需求卻逐年攀升。特別是農曆年前後，隨著冬季氣溫驟降，心血管及消化道疾病患者激增，重症輸血需求更是居高不下，導致血液庫存常瀕臨警戒線；這次由高市府衛生局與國際扶輪三五一○地區總監以及熊愛捐血‧台灣黑熊不鏽鋼隨身瓶代言人職棒台鋼雄鷹新秀王博玄、Wing Starst啦啦隊成員昆昆一起帶頭呼籲捐血，希望能透過這次活動，呼籲市民朋友及各界人士共同響應捐血救人之義舉，期盼能募集六萬五千袋血液，迫切需要社會各界與市民朋友發揮愛心，在此關鍵時刻挽袖響應，共同穩住醫療防線，為急需輸血的病患，送上一份最珍貴的新年禮物。

捐血活動訊息及捐血地點及可以至高雄捐血中心官網或FB粉絲團查詢。