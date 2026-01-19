全國捐血月啟動 高雄捐血中心籲為病友儲備醫療用血

記者孫建屏／高雄報導

為儲備農曆春節期間醫療用血，全國捐血月自即日起啟動，高雄捐血中心今（19）日攜手高雄市政府衛生局、國際扶輪3510地區、臺灣黑熊保育協會，並邀請職棒台鋼雄鷹新秀王博玄、Wing Starst啦啦隊成員昆昆一起帶頭呼籲民眾捐血，期盼能募集65,000袋血液，共同穩住醫療防線，為急需輸血的病患，送上一份最珍貴的新年禮物。

每逢年節前後，許多民眾安排出國旅遊，加上冬季寒冷導致感冒盛行，捐血人數明顯減少，容易發生血源短絀情形；為因應假期，各地捐血中心必須提早調節血液庫存量，儲備足夠的血液讓年假期間需要用血病患都能安心接受治療。

高雄捐血中心表示，南部地區（嘉南高屏澎東）每日醫療用血需求高達2,000袋，近年來，受少子化與高齡化雙重夾擊，年輕捐血人口銳減，而醫療用血需求卻逐年攀升。特別是農曆年前後，隨著冬季氣溫驟降，心血管及消化道疾病患者激增，重症輸血需求更是居高不下，導致血液庫存常瀕臨警戒線。

國際扶輪3510地區高雄市各扶輪社自民國75年起，每年寒假配合高雄捐血中心春節期間血液需求，舉辦「1人捐血1袋，救人1命」捐血活動，40年來從不間斷，為農曆年前後醫療用血的募集及儲備發揮了穩定的力量。

為感謝熱心民眾挽袖，高雄捐血中心今年以臺灣黑熊保育協會吉祥物「黑寶」為主題，設計「熊愛捐血．臺灣黑熊不鏽鋼隨身瓶」，自1月19日起正式推出年度定期捐血集點，只要捐血集滿3點（捐250cc集1點、捐500cc集2點）即可兌換，期望熱血勇士們養成定期捐血習慣，穩定醫療用血。

Wing Starst啦啦隊成員昆昆與臺灣黑熊保育協會吉祥物「黑寶」、捐血寶寶呼籲民眾捐血。（高雄捐血中心提供）

全國捐血月自即日起啟動，高雄捐血中心攜手高雄市政府衛生局、國際扶輪3510地區、臺灣黑熊保育協會，一起呼籲民眾捐血。（高雄捐血中心提供）