全國搜救犬IRO國際評量登場 高級冠軍將出賽世界盃

全國搜救犬IRO國際評量三日登場，二十六組隊伍角逐搜救犬最高認證，爭取前進義大利世界盃資格。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟／台北報導

一一五年全國災害搜救犬IRO國際評量檢測暨排名賽三日正式展開，共有來自全國消防與民間單位的二十六組搜救犬隊伍參賽。此次檢測依循國際搜救犬組織標準，分初、中、高級進行評量，檢驗犬隻瓦礫搜索、生還者定位及服從敏捷等核心能力。獲得高級第一名的隊伍，將由社團法人台灣偵搜犬協會全額贊助，代表台灣參加今年十月在義大利舉辦的IRO搜救犬世界盃錦標賽。

消防署表示，這次評量由IRO指派日本籍裁判大島薰、澤田和裕共同執行，依據國際技術規範進行審查，確保台灣搜救犬訓練成果與國際標準一致。

消防署說明，IRO認證分為初級、中級與高級共三個等級，搜救犬須先通過初級測驗，才能報名中級評量；通過兩次中級測驗且成績達二百四十分、評價為「良好」者，才可報名高級測驗。通過中級以上認證的犬隻，才能正式投入災害救援工作。

社團法人台灣偵搜犬協會自民國一0七年成立以來，致力提升台灣搜救犬技術至國際水準，並支持隊伍參與國際賽事。協會透過培訓課程、國際專家交流及資源整合，推動搜救犬專業發展。台灣自民國八十九年底引進首批搜救犬後，逐步建立系統化訓練體系，目前搜救犬類型包括路徑、雪地及廣域搜索等，以因應不同災害場景。

消防署強調，近年台灣搜救犬在國際賽事中屢獲突破。一一四年新北市搜救犬隊曾於IRO世界盃錦標賽中奪得瓦礫搜索項目全球第五名，創下台灣參賽最佳紀錄。此次全國評量不僅是資格選拔，更是台灣搜救犬技術接軌國際的關鍵平台。消防署強調，透過國際競賽交流，將持續提升國內災害救援專業水準。