全國搜救犬IRO評量登場 高級冠軍將出賽世界盃

（中央社記者黃麗芸台北3日電）全國災害搜救犬IRO國際評量檢測今天登場，消防署表示，共計26組搜救犬隊伍參加，高級奪冠者可獲台灣偵搜犬協會全額贊助，代表台灣參加10月義大利舉辦的IRO搜救犬世界盃錦標賽。

消防署發布新聞稿表示，115年度全國災害搜救犬IRO國際評量檢測暨全國排名賽今天正式展開，共有來自全國消防與民間搜救犬團隊26組隊伍參加。

同時，接受依循IRO國際搜救犬組織國際標準進行初級、中級與高級分級評量，依此檢驗搜救犬在瓦礫搜索、生還者定位、服從與敏捷性等核心能力，以及領犬員在任務中的判斷與協作表現。

消防署說，本屆評量由IRO日本籍裁判大島薰、澤田和裕共同執行檢測工作，依據IRO技術規範進行客觀審查，使台灣搜救犬訓練成果與國際標準保持一致；依據IRO國際評量標準，搜救犬的認證分為初級（V級）、中級（A級）、高級（B級）3個等級。

參加認證的搜救犬必須先通過V級測驗，下一場才能報名參加A級評量，消防署說，若順利通過2次中級測驗且成績達240分、評價為「良好」者，就可報名B級（高級）測驗；通過中級以上才能正式成為搜救犬，投入災害救援工作。

消防署表示，為鼓勵搜救犬團隊持續精進訓練並接軌國際專業標準，本次評量奪得高級第一名成績的隊伍，將優先獲得社團法人台灣偵搜犬協會（TDDA）的全額贊助，代表台灣參加今年10月在義大利舉辦的IRO搜救犬世界盃錦標賽，藉由國際參與及技術交流，進一步提升國內搜救犬專業水準。（編輯：李錫璋）1150203