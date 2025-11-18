全國故事志工齊聚台中綠美圖 用故事讓閱讀更有溫度

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025全國故事志工總動員今（18）日在世界級文化地標─台中綠美圖熱情登場，為活動邁入第8年寫下全新篇章。今年共有來自18縣市、超過270位故事志工齊聚台中，澎湖、金門等離島志工也跨海共襄盛舉，象徵故事的溫度無遠弗屆，讓閱讀能量遍佈全台。

▲臺中市立圖書館大雅分館小猴子劇團帶來「三隻小豬」戲劇演出。

台中市政府文化局副局長施純福出席致詞，感謝全國故事志工長年用聲音與創意，陪伴孩子在故事中學習與成長。他表示，市府連續四年每年投入1億元購書經費，讓「月月有新書」成為市民生活日常，同時持續改善館舍、提升閱讀品質。故事志工是城市閱讀推廣的溫暖力量，透過聲音和創意讓故事活起來，也讓圖書館成為學習的樂園。

此次活動首度選在即將開館的綠美圖舉辦，別具意義。綠美圖由普立茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛設計，是全台首座結合美術館與圖書館的文化新地標，以「開放、共融、自然流動」為核心理念。外觀以銀白金屬網構築，隨光影流轉如同會呼吸的文化森林。活動特別帶領志工探索館內空間，從融合藝術與閱讀的設計，到可遠眺中央公園的窗邊座位，每一處都讓人驚嘆。志工興奮地說，「在這裡說故事，好像連陽光、樹木都來聽故事呢！」

今年以「聽．咱的故事」為主題，邀請「金枝演社」創辦人王榮裕分享〈劇場開媠花〉，以戲劇詮釋母語之美；「20%實驗劇坊」講師郭陽山則帶領志工以聲音與肢體創作，開啟故事與劇場結合的更多可能。現場還有宜蘭「醜小鴨故事劇團」演出《猴山仔紅尻川》與中市圖「小猴子劇團」的台語版《三隻小豬的真實故事》，笑聲與掌聲不斷，洋溢滿滿閱讀能量。

中市圖說明，透過全國故事志工總動員，邀請各縣市志工與民眾走進綠美圖，體驗閱讀、藝術與自然交織的魅力。新總館將於12月13日正式開館，並且推出開館限定展「世界的索引」，匯聚18世紀珍稀的狄德羅百科全書，結合當代知識議題，呼應圖書館作為城市百科全書的意義；此外，也邀請到長谷川祐次、幅允孝與金草葉三位國際講者接力開講，開啟閱讀的無限可能。