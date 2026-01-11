全國教保資訊網上架新教材 涵蓋交通水域防墜三大領域

為落實兒童安全教育並向下扎根，教育部國教署與靖娟兒童安全文教基金會合作，共同研發製作「幼兒園安全教育參考教材操作手冊」、「幼兒園安全教材」及「幼兒安全動畫」，內容涵蓋交通、水域及防墜等三大安全範疇。國教署表示，相關資源已放置於全國教保資訊網，提供全台教保服務人員及家長參考運用，期盼透過系統性教學與生動的動畫，培養幼兒基本的自我保護能力，讓孩子在生活環境中自然養成正確的安全習慣。

​國教署指出，學前教育是幼生學習發展的關鍵期，在生活中養成孩子自理能力、基本認知及習慣極為重要。為協助幼兒建立正確觀念，本次委託靖娟基金會編製的教材，旨在協助教保服務人員將安全教育概念融入課程活動。在交通安全教育方面，建議依幼兒生活學習情境，教導幼生過馬路安全守則，包括專心行走不奔跑或衝出馬路、優先走在人行道或騎樓、無人行設施須靠邊行走、外出時緊握大人並走在內側，以及穿越道路做到停看聽等基本原則，確保行路安全。

​針對水域與防墜安全，教材亦提供具體引導方針。水域安全方面，引導幼生認識泳池周邊防護措施、準備合適衣著配備、遵守安全規範，並建立「發現有人溺水應立即通知大人」及「水域活動皆需大人陪同」等觀念，提升情境辨識與求助能力；防墜安全則透過動畫呈現家中、校園與戶外的高低落差環境，協助幼兒辨識可能跌落處，學習採取正確方式保護自己。國教署強調，家長可透過「幼兒安全動畫」提升幼兒意識，將安全教育落實在日常生活，為孩子鋪設更安全的成長之路。

