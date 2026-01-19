全國教師下周上街抗議 鄭英耀冷回：回學校把小孩教好

立法院教育及文化委員會19日邀教育部長鄭英耀（見圖）專題報告「高級中等學校以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策」以及地方財源補助問題等；另就新修正發布之「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」進行專題報告，並備質詢。（劉宗龍攝）

全國教師工會總聯合會不滿教育部修正的《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，重申直接廢除校事會議，1月25日將前往教育部前抗議。教育部長鄭英耀今被立委問及當天是否要親接教師的陳情書時回應，「他們應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，也提到終極目標是廢除校事會議、回到教評會，而改革很難一步到位。

全教總不滿教育部公布修正《解聘辦法》與《考核辦法》，無視基層教師長期反映校事會議調查制度弊端，1月25日號召前往教育部前抗議，控訴教育官僚凌遲中小學教育現場，要求廢除校事會議，也批評此次修法是「閉門造車、疊床架屋」，未解決調查權限氾濫的核心問題，反而使受理與處理程序更加複雜、混亂，無助於化解校園紛擾。

廣告 廣告

立法院教育及文化委員會今邀請教育部針對「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」進行報告，立委柯志恩指出，修法新增受理審議小組，4名成員包括校長、教師、家長、專家，名單與校事會議高度重疊，才被批評是疊床架屋。此外，校長在審議小組中無投票權，卻可以決定聘請哪位專家，若案子進入校事會議，校長又變得有投票權，讓人看不懂制度設計。

立委萬美玲也質疑，本以為1月12日的修法會解決許多人的疑慮，但教師團體還是有很多想法，甚至25日要動員陳情，鄭英耀是否會親自接下教師們的陳情？此時鄭回應，「他們應該回到學校裡面，把小孩子教得更好，不要傷了我們對他們支持的心。」

萬美玲說，教育部修法希望達到刪除匿名檢舉、案件分流、制度精緻化，但教團仍認為沒有解決零成本濫訴問題。此外，受理審議小組中校長不投票，教團認為校長有權無責、學長則自認為有責無權；另教師「教學不力」也會被送校事會議，怎麼定義教學不力、不用心？文字上太抽象，希望規定能持續檢討。

鄭英耀表示，修法無法一步到位，終極目標是廢除校事會議、回到教評會。他說，教育部花了1年聽地方基層建議，並做出修正，如果無法理解政策改變的好處，就繼續指控小案大辦、校園濫訴，他無法接受。

更多中時新聞網報導

印度羽球賽》苦戰90分鐘吞敗 戚又仁無緣4強

洪詩照顧失智公公：愛屋及烏

避談舊愛退團 陳芳語挑戰客語歌獲好評