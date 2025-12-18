全國教師工作坊探討城鄉環境 帶領教師思辯與對話

全國教師培訓工作坊大合照。(教育部提供)

全國教師培訓工作坊的設計辯論會(教育部提供)

教育部今、明(18、19日)兩天在臺中市立美術館與臺中市立圖書館舉辦全國教師培訓工作坊，吸引超過百位中學藝術與設計領域教師共同參與。本次工作坊以「點點點」為主題，深入探討「城鄉環境」議題，透過辯論、實地參訪、策展實作及講座等系列活動，循序漸進帶領教師從環境面的「地點」到個人的「觀點」進行對話與思辨，以探索臺中城市景點為途徑，引導教師從日常生活情境出發，加深在地環境與文化脈絡的認識，重塑對學習內容與學習空間的美學想像。

廣告 廣告

本次活動首日開場以「設計辯論會」揭開序幕，從住宅文化、文資保存、校園環境及公共藝術等四大主題展開討論，與會教師分為正反兩方，透過辯論的方式，促進教師從觀看者轉變為主動的思辨者。下午延伸四大主題至實地踏查，透過在地專家學者導覽，將上午的抽象辯論轉化為具體的場域體驗。

講座部分，由吾然文化負責人張維真分享城市作為知識場域的閱讀方法，並示範策展思維，帶領教師重新觀看城市。另邀請臺北科技大學李舲講師、臺中市立美術館陳鈺方組員以及臺北市立大學劉惠芳教授，分享今年暑假前往法國波爾多建築中心參與「兒童建築教育與策展」工作坊經驗，介紹建築工作坊中的方法論、綠美圖建築教育教案以及藝術如何介入社區等，協助教師將國際視野融入課堂，發展出更豐富多元的教學教案。

活動也邀請臺中市立美術館賴依欣館長進行講座，並引領教師參訪全臺首座集合「美術館及圖書館」的文化新地標—臺中綠美圖，體驗空間設計對知識傳播與藝術體驗的影響力，以及公共文化場域如何融合人、環境與文化，感受公共空間對教育與創新的啟發。

教育部表示，未來將持續鼓勵教師將議題融入美感課程，並透過各區美感基地的課程共備機制延續工作坊的成果，讓教師帶回更多「觀點」，使美感教育的種子在全國各地的「地點」生根發芽，透過美感課程的實踐，讓學生在生活中都能遇見美、探索美、創造美。