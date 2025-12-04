全國教師齊聚花蓮 共議AI教育與跨域合作新未來

「114 年度全國教師精進營」，由慈濟大學教學暨學習資源中心主辦

「114 年度全國教師精進營」11月28日至11月29日在花蓮遠雄悅來大飯店盛大舉行，由慈濟大學教學暨學習資源中心主辦，吸引全國 21 所大專院校、共 68 位教育工作者參與。活動聚焦 AI 浪潮下的教學互動新模式、跨領域教學、學術研究論壇，以及教學實踐計畫撰寫等議題，協助教師在快速變動的高教環境中持續精進。

首日亮點：探索教師職涯意義 看見 AI 教學的全新可能

活動於 11 月 28 日下午揭幕，慈濟大學劉怡均校長以「教學、研究與服務：一段成為教師、成就自我的意義旅程」為題開場，分享教師職涯與自我實現間的連結。接續由台灣大學胡文郁教授以「跨域的力量：教師知識、情感與實踐交織的航行」為題，鼓勵教師跨越學科疆界，發揮跨域合作的教育影響力。

致理科技大學張淑萍主任則以「AI 時代的教學互動進化術——從課程設計到多場域引導的全面升級」，深入剖析 AI 技術如何助力課程創新與引導策略革新。首日議程在熱烈的教師交流中圓滿落幕，帶動跨校連結與合作可能。

次日焦點：深化研究論壇與實務增能

11 月 29 日的議程聚焦教師研究能力的深化。上午活動以理組與文組兩場「研究論壇」展開，由臺北醫學大學張偉嶠院長及勤益科技大學劉柏宏特聘教授主持，引導教師進行深度對話與學術交流。

隨後，佛光大學李坤崇副校長以「從課堂走進期刊——教學實踐研究與論文撰寫」為題，解析教學實踐研究從設計到投稿的關鍵步驟，協助教師提升研究產出。

下午的「教學同盟——找到你的共戰夥伴」分組工作坊，以研究計畫申請與資源運用、AI 教學實務、跨域合作策略三大主題展開。與會教師透過密集討論交流，獲得可立即應用的教學與研究策略，並建立起跨校、跨領域的合作網絡，展現高教界積極迎向未來挑戰的共同力量。

佛光大學李坤崇副校長解析教學實踐研究從設計到投稿的關鍵步驟

推動教學創新 攜手教師迎向 AI 時代

為期兩天的課程，不僅協助教師深化專業能力，也成功促成跨校合作與跨域對話，為高教界的教學創新與研究發展奠下堅實基礎。

雖然精進營已圓滿落幕，但教師專業成長的步伐不會停止。慈濟大學將也會持續扮演教育創新平台的角色，與全國教育工作者攜手迎向 AI 與跨域時代的挑戰，共同打造更具韌性、更具創新力的高教環境，讓教學、研究與服務在未來持續發光。

撰文、攝影／慈濟大學