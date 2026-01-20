全國教師1/25上街抗議 鄭英耀：應回學校把小孩教好

全國教師工會總聯合會不滿教育部修改教師解聘和考核辦法，決定在25日到教育部前抗議。立委萬美玲19日在立法院質詢時問教育部長鄭英耀，會不會親自接下老師們的陳情書？沒想到鄭英耀直接回應，「他們應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」。

教育部長鄭英耀。（圖／資料照）

全教總這次動員抗議，主要是不滿教育部修正的《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》和《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》。全教總批評，教育部根本沒聽基層老師的聲音，校事會議的問題一大堆都沒解決，這次修法反而讓程序變得更複雜、更亂，根本是「閉門造車、疊床架屋」，要求直接廢除校事會議制度。

立委柯志恩在質詢時指出，這次修法新增了一個「受理審議小組」，成員有校長、教師、家長和專家4個人，但名單跟校事會議的人幾乎一樣，才會被罵疊床架屋。更奇怪的是，校長在審議小組裡不能投票，卻可以決定找哪個專家來，但案子如果進到校事會議，校長又突然有投票權了，整個制度設計讓人看不懂。

立委萬美玲也提出，原本以為1月12日修法後可以解決很多問題，結果教師團體還是一堆意見，甚至要在25日上街頭。她說，教育部想要刪除匿名檢舉、讓案件分流、把制度做得更細緻，但老師們還是覺得沒有解決「零成本濫訴」的問題。

鄭英耀回應表示，改革不可能一次到位，最終目標是要廢掉校事會議、回到教評會。他強調，教育部花了整整1年時間聽地方和基層的建議才做出修正，如果老師們不理解政策改變的好處，還一直說什麼小案大辦、校園濫訴，他沒辦法接受。

