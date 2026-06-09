全國文化會議分區論壇北區登場 聚焦「未來式」文化力

「2026全國文化會議」第2場分區論壇今（9）日在華山文化創意產業園區展開，今年會議以「未來式」為主題，除現場交流外，同步開放線上直播。（圖／文化部）

「2026全國文化會議」第2場分區論壇今（9）日在華山文化創意產業園區展開，今年會議以「未來式」為主題，除現場交流外，同步開放線上直播。文化部政務次長王時思表示，文化會議是一個開始，期盼能集眾人之智搜集更多意見，進而凝聚共識，提供2027-2030年綱領性的文化政策指引，讓未來4年台灣的文化更有力量，更能守護文化的價值。

王時思致詞表示，2017年全國文化會議後，文化部落實重大結論，包含完成《文化基本法》、《國家語言發展法》立法，以及成立文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心等法人及文化設施。今年全國文化會議以「未來式」為主題，闡釋當科技介入文化的形式、內容、產製方式後，大眾或許可以更輕易的從日常生活接近文化內容，但是簡便快速的同時，卻也可能挑戰文化的基本價值，包含獨立思考、歷史傳承及保護社會共同核心價值的能力。

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文化部指出，今年分區論壇以專題分享開場，接續進行4個議題討論。北區場首先由資策會副執行長暨數位轉型研究院院長林玉凡以「AI時代文化生態系的機會與治理未來式」為題，進行專題分享。

林玉凡從文化部長李遠對於文化治理的「文化森林」理念及國內外案例分析，近幾年AI大幅參與判讀、修復、轉譯，甚至融入創作的流程，但是如何利用數位技術及AI價值，打造包含能夠真正將文化留下來的「保存力」；回到地方詮釋的「在地力」；走進人群，尤其面對高齡、青少年與日常生活的「近用力」；以及跨域世代與國界，把文化帶向全球舞台的「穿透力」等文化4力，「人才是主角，創作的價值無窮」。

第1個議題「在地文化力：韌性×永續×共榮」的引言人台灣藝術大學研發長于國華以「城市」與「鄉村」的關係破題。他說，談論永續的過程，「人要回到鄉村」，重新回到自然環境中，思考人如何存在，並理解城市與鄉村的共生關係，一起面對韌性、永續與共榮的問題，才能讓城市、鄉村和諧發展，資源彼此「流」動，同時讓回到鄉村的青年停「留」，達成整體社會文化力。

「當代文化資產保存：記憶的守護與傳承」引言人唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲說，文化資產保存真正的意義是人，應該保存的是每一位藝師或匠師累積的生命經驗與文化記憶，而現今「文化資產保存最大的危機不是損害而是消失」，科技或許可以幫助保存文化，但文化如何被轉譯，進而與當代產生新的連結，才是更重要的議題，「文化資產不是留住過去，而是創造未來，成為新的文化敘事及未來持續成長的文化力量」。

與談人台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢提到，傳統戲曲面臨新傳播媒體出現、社會風氣改變、環境與動物保護議題等的挑戰，例如往常酬神的「做戲」，如今可能被卡拉OK取代，以致於傳統戲曲從觀眾流失到傳承後繼無人，「傳統戲曲必須賦予新的時代意義，才有可能在現代社會裡繼續生存」。劇場影像工作者王奕盛則以數個文化科技案例分享，無論科技如何進展，「敘事跟情感是最後的出口」。

「文化進行式：兒少×青年文化參與」引言人《少年報導者》總監楊惠君，以近日以《台灣漫遊錄》獲得國際布克獎的楊双子的「我的14歲」經歷分享，當年的楊双子雖處在破碎貧窮困窘的現實環境，但透過閱讀創造故事，進而超越現實的限制，讓他對於明天還有期待。這個故事讓孩子知道，閱讀文化可以從中獲得養分與想像。而處在面對AI、科技創造無窮想像的時代，楊惠君也以黃仁勳的話提醒，故事力、判斷力、創造力才是真正可以保護人類智慧或面對未來的護城河。

最後場次的「文化穿透力：專業國際參與×策略全球布局」議題，引言人B.DANCE丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞以法國亞維農藝術節、錫比烏國際戲劇節、巴黎歌劇院、威尼斯雙年展4個世界藝術節及劇場提到，「他們真正建立的不是藝文活動，而是世界文化座標」，由此反思「誰是台灣的文化座標IP」，他認為，台灣現在藝文盛況如同一片盛開的花園，但是歷經疫情、戰爭的影響，世界各國文化政策有逐漸往自己國家收攏的現象，亦即台灣的國際舞台機會開始降低，所以台灣必須更有策略的讓場館、藝術節、團隊三位一體的整合，建立被世界長期辨識的文化IP，再加上文化部、國藝會等成為可不斷累積的文化系統，並在這片漂亮的花園中長出持續向世界攀升的文化巨木。

文化部表示，分區論壇尚有2場次，分別為6月12日在國立台南生活美學館、6月16日在台中的文化部文化資產園區，將藉由各場次意見搜集在全國大會凝聚共識，作為具體政策建議。台南、台中分區論壇開放報名中，實體參與外，所有場次均在文化部官方YouTube頻道提供現場直播https://www.youtube.com/@mocnews0520，並運用Slido平台即時蒐集意見。更多相關資訊請見「全國文化會議」官網https://nccwp.moc.gov.tw/home/。

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