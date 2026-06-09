全國文化會議北區登場 共創守護文化價值未來式

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）「2026全國文化會議」第2場分區論壇，今天台北在華山文化創意產業園區展開，文化部政務次長王時思表示，今年會議以「未來式」為主題，盼凝聚共識，讓台灣文化更有力量。

王時思致詞表示，當科技介入文化形式、內容、產製方式，大眾或許可以更輕易從日常生活接近文化內容，文化基本價值卻也可能面臨挑戰，「全國文化會議」期盼在AI浪潮席捲到進入新典範的過渡期間，確保台灣文化內容與資產持續被保存、擴散、記憶與傳承。

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論壇首先由資策會副執行長暨數位轉型研究院院長林玉凡以「AI時代文化生態系的機會與治理未來式」為題，進行專題分享，之後進行第1個議題「在地文化力：韌性×永續×共榮」，引言人國立台北藝術大學研發長于國華強調「人要回到鄉村」，重新回到自然環境中，思考人如何存在，並理解城市與鄉村的共生關係。

第2個議題「當代文化資產保存：記憶的守護與傳承」，引言人唐美雲表示，現今「文化資產保存最大的危機不是損害而是消失」，科技或許可以幫助保存文化，但文化如何被轉譯，進而與當代產生新的連結，才是更重要的議題。

與談人台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢提到，「傳統戲曲必須賦予新的時代意義，才有可能在現代社會裡繼續生存」；劇場影像工作者王奕盛則以數個文化科技案例分享，無論科技如何進展，「敘事跟情感是最後的出口」。

第3個議題「文化進行式：兒少×青年文化參與」，引言人「少年報導者」總監楊惠君以「臺灣漫遊錄」作者楊双子的「我的14歲」經歷分享，當年楊双子雖處在破碎貧窮困窘的環境，但透過閱讀創造故事，進而超越現實的限制。

最後場次「文化穿透力：專業國際參與×策略全球布局」議題，引言人B.DANCE丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞表示，歷經疫情、戰爭的影響，世界各國文化政策有逐漸往自己國家收攏的現象，台灣必須更有策略的讓場館、藝術節、團隊三位一體的整合，建立被世界長期辨識的文化IP。（編輯：龍柏安）1150609