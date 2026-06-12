全國文化會議南區論壇登場 聚焦文化未來與青年參與

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「2026全國文化會議」第3場分區論壇今（12）日在臺南生活美學館舉辦。（圖／文化部）

「2026全國文化會議」第3場分區論壇南區場今（12）日在國立台南生活美學館登場，吸引逾百位民眾參與，並同步開放線上直播。文化部主任秘書林宏義表示，今年全國文化會議以「未來式」為主題，將透過4場分區論壇、2場專業論壇及1場青少年專場廣納意見，並於9月20日正式大會凝聚共識，作為未來文化政策的重要依據。

文化部主任秘書林宏義致詞。（圖／文化部）

林宏義指出，文化部自2017年以來已辦理兩屆全國文化會議，並陸續推動《文化基本法》、《國家語言發展法》及《文化藝術獎助及促進條例》等重要法制建設，也成立文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心等文化法人。今年以「未來式」為題，希望從在地文化、文化資產、兒少文化參與及國際文化交流等面向，勾勒2030年文化發展藍圖。

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論壇由風尚旅行社暨蚯蚓文化總經理游智維率先分享。他以電影《午夜．巴黎》為例指出，人們總在追尋未曾擁有的美好，但更重要的是珍惜當下。他認為，地方文化不需要過度包裝，關鍵在於讓更多人理解並看見地方日常，透過文化旅行深入在地生活，展現台灣獨特的文化魅力。

在「在地文化力：韌性×永續×共榮」議題中，與談人聚焦青年返鄉與AI發展。台中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯勇全表示，青年返鄉已不再是退而求其次，而是選擇參與地方文化與創造新生活方式。螺陽文教基金會董事長何美慧則指出，數位工具與AI發展，讓青年在地方也能擁有更多發展機會。

針對文化資產保存，成功大學建築學系名譽教授傅朝卿強調，文化資產必須具備未來性。AI雖可協助重現歷史場景與建築樣貌，但更重要的是透過創新方式讓大眾理解文化遺產價值，而非單純追求復原。

在兒少文化參與議題中，以《什麼都沒有雜貨店》獲金鐘獎的導演李權洋表示，文化參與的起點來自好奇心。創作者應設法縮短作品與孩子的距離，提供更多參與與探索空間，讓文化真正走進下一個世代。

文化部表示，最後一場分區論壇將於6月16日在文化部文化資產園區舉行，後續也將辦理青少年專場，廣泛蒐集各界意見，作為全國文化會議正式大會的重要參考。

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