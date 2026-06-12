全國文化會議南區論壇登場 聚焦「未來式」勾勒施政藍圖

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文化部於台南生活美學館舉辦全國文化會議南區論壇，以「未來式」為主題，共同勾勒二０三０年「文化未來世代」施政藍圖。（文化部提供）

（另開新視窗）

記者林雪娟／台南報導

二０二六全國文化會議十二日於台南生活美學館舉辦南區論壇，現場除上百人交流，同步開放線上直播。文化部主秘林宏義表示，今年全國文化會議以「未來式」為題，藉由多場的分區和專業論壇匯集意見，在後續大會凝聚成未來政策推動共識，共同勾勒二０三０年「文化未來世代」施政藍圖。

林宏義表示，文化部先前的全國文化會議，落實相關法案修法，陸續成立文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心等法人及文化設施。今年全國文化會議以「未來式」主題，從在地文化、文化資產、兒少文化參與、國際文化交流等面向匯集意見，將成為政策共識，共同創造文化內容多元、多樣的文化「未來式」。

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會議分上、下午場，會中邀請風尚旅行社總經理游智維以「文化路徑」為題，強調地方故事原本就在，而是讓地方日常被看見和理解，並進行相關議題討論，包括在地文化力、青年返鄉參與、如何運用數位工具、當代文化資產保存及兒少青年文化參與和國際參與全球布局的文化穿透力等。

文化部表示，十六日於台中進行最後一場分區論壇，匯集各場次所蒐集的意見與討論成果後，將於之後的全國文化會議正式大會凝聚共識，作為具體政策建議。