全國斷網！伊朗示威已45人喪生、2000人被捕 多城大罷工

伊朗因經濟危機引發全國各地民眾走上街頭，反政府示威週四（1/8）進入第12天，至少已45人遭警察殺害、逾2000人被捕。當晚伊朗全國網路更陷入癱瘓。

《衛報》報導，網際網路觀察組織NetBlocks週四晚間表示，伊朗全國網路陷入中斷狀態，目前原因不明。不過伊朗政府過去就曾因民眾示威而切斷網路。

伊朗首都德黑蘭及馬什哈德（Mashhad）、伊斯法罕（Isfahan）等大城市居民向路透社表示，各地示威者週四再度集結，高喊反對伊朗政府高層的口號。

在此同時，伊朗當局也加強鎮壓示威者。位於挪威的非政府組織「伊朗人權」（IHR）週四表示，自去年12月底示威爆發以來，伊朗安全部隊至少已殺害45名示威者，包括8名孩童。其中週三（1/7）是最血腥的一天，有13名示威者證實遇害。

「伊朗人權」總監阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示，證據顯示伊朗政府的鎮壓規模「一天比一天更暴力」。他表示，另有數百人在警方鎮壓中受傷、超過2000人被捕。

法新社則統計伊朗境內媒體報導，官方連日來公布的示威者死亡人數總計為21人。

這是伊朗過去三年來最大規模的示威，但還不及2022年的「頭巾革命」示威。

伊朗末代王儲李查巴勒維（Reza Pahlavi）週四在X平台發布影片，呼籲更多民眾走上街頭。他是1979年伊朗伊斯蘭革命後流亡海外的巴勒維沙王（Muhammad Riza Shah Pahlevi）之子。

在7個庫德族政治組織呼籲下，伊朗數十座城市的商家週四展開大罷工。目前全伊朗31省均有示威，民眾的反政府怒吼並無消退跡象。

在南部的法爾斯省（Fars），示威者推倒伊朗革命衛隊特種部隊「聖城軍」（al-Quds）前指揮官蘇雷曼尼（ Qassem Suleimani）的雕像。他在2020年遭美軍無人機空襲刺殺身亡，被政府支持者視為英雄。

●示威導火線：里亞爾幣值大跌、物價飆升

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）週四呼籲，應極力克制針對示威者的手段，「避免任何暴力或強制手段」，同時也要「對話、交流，傾聽人民的需求」。

這波示威的導火線是伊朗里亞爾的幣值大跌，以及整體經濟不振，政府難以立即化解民眾不滿。

目前里亞爾仍在繼續貶值，而政府已宣布結束對進口商的補貼匯率，導致一般日用品的價格飆升。伊朗食物價格過去一年已上漲70%，藥品價格也上漲50%。

伊朗政府已坦言難以控制經濟危機。政府雖將著手打擊貪腐與哄抬物價，但可動用的手段有限。伊朗當局將經濟困境歸咎於外部因素，主要是西方國家因伊朗的核計畫而施加的嚴厲制裁。

