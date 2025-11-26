▲全國旅館盃餐旅服務競賽12月4日登場，逾160位選手同台爭鋒。（記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／南投 報導】由交通部觀光署及南投縣政府共同指導，正式邁入第17個年頭的「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽」將於12月4日在日月潭瑞居渡假飯店盛大登場！今年有83組、超過160位選手報名角逐，同台展現更高水準的專業技藝，精彩可期。

南投縣旅館商業同業公會26日在縣府一樓大廳舉辦賽前記者會，由縣府代理秘書長簡青松、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯及旅館公會理事長暨日月潭觀光圈聯盟盟主李吉田共同主持，並一同下場體驗拖盤走秀，為全國最具指標性的餐旅技能盛會揭開序幕。

廣告 廣告

▲全國旅館盃餐旅服務競賽12月4日登場，逾160位選手同台爭鋒。（記者張玉泰攝）

簡代理秘書長表示，面對疫後旅遊市場復甦、國際旅客持續回流，以及AI快速發展的浪潮，南投在觀光競爭中的角色愈加關鍵。餐旅服務競賽不僅是展現專業能力的舞台，更是培育新世代餐旅人才、推動產業升級的助力。感謝南投旅館公會李吉田理事長創辦餐旅競賽，更逐步成為全國性的比賽活動。旅館公會更與各單位攜手合作，打造產官學交流平台，未來縣府也將持續推動永續旅遊、智慧服務與國際接待能力的提升，讓南投成為旅客心中的最優質的旅遊目的地。「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽」將於12月4日正式登場，期待全國餐旅好手齊聚南投，以專業、創意與熱情展現服務能量，為台灣旅館業注入嶄新動力。

▲全國旅館盃餐旅服務競賽12月4日登場，逾160位選手同台爭鋒。（記者張玉泰攝）

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯指出，近年觀光產業積極導入智慧科技與 AI 輔助服務，但旅館最核心的仍是「人」的服務溫度。透過競賽提升人才技術，能促進業界良性競爭、加速專業提升，強化旅宿第一線的接待品質，對南投乃至台灣整體觀光都有深遠意義。他期盼更多青年投入餐旅領域，共同面對國際旅遊市場的新挑戰。

▲全國旅館盃餐旅服務競賽12月4日登場，逾160位選手同台爭鋒。（記者張玉泰攝）

旅館公會理事長暨日月潭觀光圈聯盟盟主李吉田表示，近年國際旅客大幅回流、自由行市場持續擴大，加上AI 智慧應用與永續旅遊快速普及，旅館服務模式正加速轉型。面對這些變化，第一線服務人員的專業能力、跨領域素養與即時應變能力，都比以往更加關鍵。今年的「台灣旅館節全國餐旅服務競賽」不僅是技術交流的平台，更象徵旅館產業在面對新一波觀光變革時的集體進步。

李理事長進一步指出，自2008年創辦「餐旅服務競賽」以來，賽事已從地方活動發展為全國最具代表性的餐旅技能舞台，每年都吸引眾多青年展現專業。競賽不僅讓學生能將課堂所學落實於實務情境，也有助於培養自信與建立職涯方向。他期待透過這項具影響力的活動，吸引更多年輕世代投入餐旅領域，為台灣旅館業注入持續的創新動能。本屆賽事劃分為高中職、大專以及在職組三大組別，競賽項目包含「整床競賽」與「托盤競賽」。今年特別強化工作流程標準化、現場應對能力與服務美學等評分元素。

南投縣旅館商業同業公會則表示，人才是旅館業最關鍵的核心資產。在缺工問題持續延燒的情況下，今年特別邀請勞動力發展署中彰投分署到場設攤，盼能促進即戰力人才與旅宿業者的媒合。透過競賽、培訓與產學合作的整合，讓更多青年能看見產業的未來、建立職涯方向，也協助旅館尋找到合適的人才。

記者會由「鳳凰競技啦啦隊」帶來熱力四射的開場表演，隊員為熱愛競技啦啦隊的大學生，透過平日紮實訓練勇闖全國賽事，此次以青春活力為所有即將參賽的選手加油應援，炒熱現場氣氛。會中，南開科技大學休閒事業管理系學生進行托盤展示，以沉著儀態、標準動作及精準控制吸引全場目光。