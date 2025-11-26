全國旅館盃餐旅服務競賽12月4日登場 160多名選手同台競技

「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽」，12月4日將在日月潭瑞居渡假飯店盛大登場！（圖：縣政府提供）

邁入第17個年頭的「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽」，12月4日將在日月潭瑞居渡假飯店盛大登場！今年有83組、超過160名選手報名角逐，同台展現高水準的專業技藝。南投縣旅館商業同業公會今（26）日在縣政府舉辦賽前記者會，由縣府代理秘書長簡青松、日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯及旅館公會理事長李吉田共同主持，並下場體驗拖盤走秀，為全國最具指標性的餐旅技能盛會揭開序幕。

簡青松代理秘書長表示，面對疫後旅遊市場復甦、國際旅客持續回流，以及AI快速發展的浪潮，南投在觀光競爭中的角色愈加關鍵。餐旅服務競賽不僅是展現專業能力的舞台，更是培育新世代餐旅人才、推動產業升級的助力。感謝南投旅館公會李吉田理事長創辦餐旅競賽，更逐步成為全國性的比賽活動。旅館公會更與各單位攜手合作，打造產官學交流平台，未來縣府也將持續推動永續旅遊、智慧服務與國際接待能力的提升，讓南投成為旅客心中最優質的旅遊目的地。

日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯指出，近年觀光產業積極導入智慧科技與 AI 輔助服務，但旅館最核心的仍是「人」的服務溫度。透過競賽提升人才技術，能促進業界良性競爭、加速專業提升，強化旅宿第一線的接待品質，對南投乃至台灣整體觀光都有深遠意義。他期盼更多青年投入餐旅領域，共同面對國際旅遊市場的新挑戰。

旅館公會理事長李吉田表示，近年國際旅客大幅回流、自由行市場持續擴大，加上AI 智慧應用與永續旅遊快速普及，旅館服務模式正加速轉型。面對這些變化，第一線服務人員的專業能力、跨領域素養與即時應變能力，都比以往更加關鍵。今年的「台灣旅館節全國餐旅服務競賽」不僅是技術交流的平台，更象徵旅館產業在面對新一波觀光變革時的集體進步。

這一屆賽事劃分為高中職、大專以及在職組三大組別，競賽項目包含「整床競賽」與「托盤競賽」。今年強化工作流程標準化、現場應對能力與服務美學等評分元素。（張文祿報導）