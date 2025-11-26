全國旅館盃餐旅服務競賽12/4登場 逾160位選手同台競技

全國餐旅服務競賽宣布12月4日登場。（記者扶小萍攝）





由交通部觀光署及南投縣政府共同指導，正式邁入第17年的「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽」將於12月4日在日月潭瑞居渡假飯店盛大登場！今年有83組、超過160位選手報名角逐，同台展現高水準的專業技藝，精彩可期。

南投縣旅館商業同業公會26日在縣府一樓大廳舉辦賽前記者會，由縣府代理秘書長簡青松、交通部觀光署日管處副處長湯維堯及旅館公會理事長暨日月潭觀光圈聯盟盟主李吉田共同主持，與南開科大同學一同體驗拖盤走秀，為全國最具指標性的餐旅技能盛會揭開序幕。

簡代理秘書長與李吉田理事長親展托盤走秀。（記者扶小萍攝）

簡代理秘書長表示，餐旅服務競賽不僅展現專業能力的舞台，更是培育新世代餐旅人才、推動產業升級的助力。感謝南投旅館公會李吉田理事長創辦餐旅競賽，更逐步成為全國性的比賽活動。旅館公會更與各單位攜手合作，打造產官學交流平台，未來縣府也將持續推動永續旅遊、智慧服務與國際接待能力提升，讓南投成為旅客心中的最優質的旅遊目的地。

觀光處陳處長與林理事長活力十足。（記者扶小萍攝）

記者會由「鳳凰競技啦啦隊」帶來熱力四射的開場表演，以青春活力為參賽選手加油應援，炒熱現場氣氛。會中南開科技大學休閒事業管理系學生進行托盤展示，以精準沉著儀態、標準動作吸引全場目光。

鳳凰競技啦啦隊熱力應援。（記者扶小萍攝）

「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽」將於12月4日正式登場，期待全國餐旅好手齊聚南投，以專業、創意與熱情展現服務能量，為台灣旅館業注入嶄新動力。

賽事分高中職、大專及在職組三大組別，競賽項目包含「整床競賽」與「托盤競賽」。今年特別強化工作流程標準化、現場應對能力與服務美學等評分元素。

日管處副處長湯維堯指出，旅館最核心的是「人」的服務溫度。透過競賽提升人才技術，能促進業界良性競爭、加速專業提升，強化旅宿第一線的接待品質。

李理事長指出，自2008年創辦「餐旅服務競賽」以來，賽事已從地方活動發展為全國最具代表性的餐旅技能舞台，每年都吸引眾多青年展現。不僅讓學生能將所學落實於實務情境，也有助於培養自信與建立職涯方向。期待透過這項具影響力的活動，吸引更多年輕世代投入餐旅領域，為台灣旅館業注入持續的創新動能。他並表示近年國際旅客大幅回流、自由行市場持續擴大，加上AI智慧應用與永續旅遊快速普及，旅館服務模式正加速轉型。面對這些變化，第一線服務人員的專業能力、跨領域素養與即時應變能力，都比以往更加關鍵。

南投縣旅館商業同業公會表示，人才是旅館業最關鍵的核心資產。在缺工問題持續延燒的情況下，今年特別邀請勞動力發展署中彰投分署到場設攤，盼能促進戰力人才與旅宿業者的媒合。透過競賽、培訓與產學合作的整合，讓更多青年能看見產業的未來、建立職涯方向，也協助旅館尋找到合適的人才。

