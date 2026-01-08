全國最南空氣槍彈實驗室屏東揭牌 鑑驗不用送台北了

全國最南端的槍彈實驗室今天開幕。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府警察局為提升槍枝鑑識量能，在縣政府大力支持下，2024年8月開始籌備槍彈實驗室，完成人員培訓且通過內政部警政署刑事警察局實地評鑑後，今天正式揭牌啟用，縣長周春米率縣警局長甘炎民及眾多議員出席，周春米說，這個全國最南端的槍彈實驗室，能大幅提升案件在院檢審辦程序中的運用效率。

許多人擁有空氣槍，卻加壓或改裝增強威力，部分不肖人士更藉由黑市流動，變相「擁槍自重」，若涉入案件，相關槍彈必須送位於台北的刑事警察局鑑驗，以最遠的恆春分局來說，光是往返屏東刑大就要近一整天時間，且還這只是從屏東送出的開端，整體鑑驗時程極長。

廣告 廣告

周春米說，屏東縣警察局辦理涉及空氣槍等案件，相關槍彈必須送往台北刑事警察局鑑驗，往返與鑑定時間往往需要2到3個月，影響偵辦時效，因應實務需求，縣府警察局於潮州分局籌劃成立槍彈實驗室，潮州分局位處屏中地區交通節點，無論屏北或屏南警力都能等距支援，對於全縣辦案效率具有關鍵意義。

縣警局長甘炎民說，經完成人員專業培訓並通過警政署刑事警察局實地評鑑，正式成為國內最南端槍彈鑑識據點。未來可即時完成相關鑑定作業，縮短案件處理時程，搭配警用裝備全面升級，持續提升警察執勤安全與辦案效能，打造更安全、穩定的治安環境，讓屏東成為更宜居的城市。

全國最南端的槍彈實驗室今天開幕，圖為各式空氣槍展示，與真槍外型相差不大。(記者陳彥廷攝)

全國最南端的槍彈實驗室今天開幕。(記者陳彥廷攝)

全國最南端的槍彈實驗室今天開幕。(記者陳彥廷攝)

全國最南端的槍彈實驗室今天啟用，在地多名議員都來參與。(記者陳彥廷攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

澎湖男子當街射擊空氣槍 開槍案件頻傳成治安隱憂

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

與吳乃仁吃近6萬餐宴案開庭 北檢檢察官徐名駒致歉

不只黃金大跌！「這些貴金屬」更慘

