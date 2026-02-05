「全國最多分靈財神廟」北港武德宮火警！ 烈火濃煙狂竄

雲林縣北港鎮內的大廟，全國最多分靈的財神廟「北港武德宮」今（5日）凌晨發生火災，濃煙跟明火薰到附近居民嚇醒，火勢波及主殿旁的建物。

火災現場。 （圖／雲林縣消防局提供）

據雲林縣消防局的救援資訊，位於華勝路上的武德宮，今天凌晨5點半左右發生火警，獲報後立刻派遣北港分隊趕往，發現主殿旁建物的1、2樓都起火燃燒，後來第3大隊及元長、水林、四湖共3個分隊也來增援，現場狀況也通報北港鎮公所跟民政處。

火災現場。 （圖／雲林縣消防局提供）

整起火勢在清晨6點14分撲滅，經查起火點在1樓裡面右後方放置金紙等雜物之處，2樓受煙燻未延燒，燃燒面積約10平方公尺，所幸無人傷亡，但無人的廟內為何清晨會突然起火，警方跟火調科都正在調查。

延伸閱讀

高雄弊案連環爆澆不熄陳其邁 最新民調！施政滿意度75.5%

高市府祭殺手鐧解「土方之亂」 高雄建商清運費暴跌81％ 「這群人」卻跳腳氣炸

開工、不開工都死路一條！長期未解未爆彈「土方之亂」懶人包