全國最多溜滑梯公園在清水 鰲峰山「谷溜遊戲場」3月中旬啟用

鰲峰山公園「谷溜遊戲場」將在三月中旬完工啟用。





台中市政府斥資7600多萬元，在清水區鰲峰山公園打造一座全國溜滑梯最多、造型最多元的「谷溜遊戲場」，即將在三月中旬完工啟用；大力爭取鰲峰山公園設施的台中市議長張清照今天上午與建設局長陳大田等人會勘，目前工程進度已完成七成，張清照一再提醒做好安全設施，務必讓大人小孩玩得安心快樂，也期許完工後成為海線新亮點，帶動地方觀光與旅遊人潮。

張清照之前爭取在鰲峰山公園爭取「競合遊戲場」，引進國外最新的攀爬設施包括「極限飛輪」和「部落格子攀岩場」，鍛鍊平衡韻律感及肌力訓練，成為孩童與青少年「放電」的最佳場所，一度大受歡迎，吸引各地人潮。

廣告 廣告

時隔近10年，張清照再度努力爭取充實鰲峰山公園的遊戲設施，獲台中市長盧秀燕的大力支持，投下7625萬元，利用原本的陽光草坪與綠樹空間，依地型打造一座「谷溜遊戲場」，單一場域就擁有多達34座溜滑梯，還有各式各樣的滑梯設計，一定可讓大、小朋友大開眼界，想來體驗。

建設局長陳大田指出，遊戲場內最主要遊具「大樹遊戲塔」，工程進度已達七成以上，另還有排笛滑梯區、娜卡雙辮滑梯區、石塔滑梯區、小樹遊戲塔，每個滑梯各有特色。另還有成人體健區、共融遊戲場與高架步道，大人或長輩也很適合在此休閒。

張清照指出，這座「谷溜遊戲場」完成後，將會是全國溜滑梯最多、且是多種類的公園，能讓大人、小孩玩得安全又歡喜，也可變成台中最具特色的親子公園。他爭取鰲峰山建設競合遊戲場、自行車場，以及觀景台、登山步道與停車場，結合原本的清水鬼洞、牛罵頭遺址公園等，希望鰲峰山公園成為海線觀光的亮點，帶動地方發展。

建設局表示，鰲峰山「谷溜遊戲場」基地面積約3500平方公尺，總經費約7,625萬元，以「全國最多溜滑梯遊戲場」為設計目標，規劃多層次遊戲動線，結合大型遊戲塔、滾輪滑梯、攀爬設施、沙坑區及高架步道等多元設施，並導入通用設計理念，打造全齡共融的親子遊憩空間。

最特別是原本的陽光草坪繼續保留68%，讓小朋友還是可以在草地上嬉戲，原有的大樹也保留；另在旁邊爭取土地設置停車場，讓來公園的民眾更方便。

更多新聞推薦

● 北市無差別連續攻擊事件偵結 北檢：張文涉犯7罪、無共犯，但身亡不起訴