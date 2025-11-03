全國最多溜滑梯 清水鰲峰山谷溜遊戲場遊具將組裝

「谷溜遊戲場」，結合多層次遊具與溜滑梯，打造「全國最多溜滑梯遊戲場」。

台中市清水區鰲峰山公園即將迎來全新亮點「谷溜遊戲場」，結合多層次遊具與溜滑梯，打造「全國最多溜滑梯遊戲場」，在市府建設團隊積極推動下，工程進度已近50%，即將完成水土保持設施，大型主塔遊具等設備也已備料就緒，預計11月正式進場安裝組裝，工程邁入關鍵里程碑；為確保施工品質與安全，建設局長陳大田日前前往現場視察，指示施工團隊加強排水銜接、既有樹木保護及工區安全管理，並督促工程單位加速推進後續工項，確保如期如質完工。

建設局長陳大田表示，鰲峰山谷溜遊戲場工程，有優質休閒環境。此次遊戲場以「全國最多溜滑梯遊戲場」為目標，運用地形高低差規劃多層次活動空間，結合高架步道、大型主塔遊具、滾輪滑梯、攀爬設施及沙坑區，打造兼具挑戰性與趣味性的遊戲場域。園區同時保留原有大樹綠蔭，並增設兩座遮陽棚與休憩座椅，讓家長與孩童能安心、安全地享受遊戲時光。

陳大田指出，鰲峰山「谷溜遊戲場」基地面積達3,500平方公尺，總經費7,600萬元，目前工程進度已近50%，預計115年3月完工。內容包含主題遊戲塔、共融沙坑、高架歷史棧道等多元設施，並設置多達34道各式溜滑梯，打造兼具挑戰與趣味的遊戲空間。同時以通用設計理念規劃友善無障礙通道及遊具，整合既有體健區，滿足不同年齡層民眾的需求，也呼應市民對公園建設的期待