「全國最多」滑梯遊戲場 3月即將完工

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市長盧秀燕持續推動海線地區公共建設，打造具特色的親子休憩空間，市議會張清照議長也關心海線建設及鰲峰山特色公園發展；昨（15）日張清照與建設局長陳大田一同前往清水區鰲峰山「谷溜遊戲場」，實地掌握工程推動情形。市府投入7,625萬元打造該遊戲場，設置全國最多、共34道各式溜滑梯，將成為海線區域指標性親子遊憩場域，目前主要遊具大樹遊戲塔及水土保持工程均已接近完成，整體工程進度突破七成。此次視察除掌握工程進度外，也就後續施工細節與安全管理進行交流，展現市府與地方攜手推動公共建設的成果。

▲鰲峰山「谷溜遊戲場」模擬圖。

陳大田表示，鰲峰山「谷溜遊戲場」是盧市長在海線地區推動大型親子公共建設的重要指標案件。結合地形高低差與創新遊具設計，打造兼具挑戰性、安全性與教育意義的遊憩空間。工程能穩健推進，除仰賴工程團隊的專業執行外，也有賴市議會對相關預算及政策方向的支持，使市府得以落實建設成果，具體實踐盧市長推動的「區域均衡發展」及「友善育兒城市」施政目標。

張清照表示，鰲峰山公園是清水區及海線地區重要的休閒場域，感謝市府團隊與工程單位的用心。「谷溜遊戲場」以「全國最多溜滑梯遊戲場」為設計亮點，規模完整、設計具特色，並兼顧安全與共融理念，對提升地方生活品質及親子友善環境具有正面助益。議長期許遊戲場興建完成後，能成為串聯清水區各項公共建設與休憩資源的重要節點，形塑充滿活力的「清水生活圈」，進一步帶動海線地區整體發展。

建設局表示，鰲峰山「谷溜遊戲場」基地面積約3,500平方公尺，總經費約7,625萬元，以「全國最多溜滑梯遊戲場」為設計目標，規劃多層次遊戲動線，結合大型遊戲塔、滾輪滑梯、攀爬設施、沙坑區及高架步道等多元設施，並導入通用設計理念，打造全齡共融的親子遊憩空間，目前工程進度穩定，預計於115年3月完工。

建設局補充，考量基地位處坡地環境，工程規劃初期將水土保持與排水系統列為重點工項，目前相關設施均已完成，可有效提升邊坡穩定與排水效能。另遊戲場亮點大樹遊戲塔亦近完成，後續將依序進行滾輪溜滑梯及相關遊具安裝作業，並同步辦理地坪鋪面等土建工程，逐步完善整體遊戲場機能與使用安全。後續施工將嚴格控管施工品質與安裝精度，並加強工區分流與安全防護措施，確保工程進度穩定推進，為後續啟用奠定良好基礎。

建設局強調，市府將持續秉持「進度掌握、品質為先、安全不懈」的原則，全力完成後續工程，並在府會共同關心與支持下，讓鰲峰山谷溜遊戲場成為台中海線地區兼具休閒、教育與觀光價值的親子新地標。