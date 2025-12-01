全國最大公立健身房太平國民暨兒童運動中心開幕

台中市太平國民暨兒童運動中心今（1）日盛大開幕營運！市府「全額自籌」逾6億元，打造全國國運中心最大的體適能空間，更結合戶外11.7公頃的坪林森林公園，營造森林中的運動中心。自試營運7天以來，已吸引累積超過3.5萬人次進場體驗。市長盧秀燕出席開幕時表示，太平國兒運是「全國最大公立健身房」，未來也將持續提供良好服務，讓太平與台中持續進步。（如圖）

盧秀燕強調，台中市今年已有豐原、清水與太平三座國民運動中心啟用，其中太平中心位處快速成長的太平區，試營運1週即吸引3.5萬人次，顯示運動需求強勁。場館規劃女性與銀髮專區、溫水泳池、兒童樓層、森林公園式環境及全國最大公立健身房，並提供多元球類設施與課程。盧秀燕也要求營運團隊維持平實收費與良好服務，並提供公益時段協助學校推動游泳訓練，落實公共服務精神。

運動局長游志祥說明，場館興建為地上4層建築，1樓設有25米、8水道的室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓規劃時下最夯的器械皮拉提斯教室、飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間，此外，3、4樓皆設有體適能中心，總計多達160多個頂級器材。3樓同時設置多功能教室、桌球區、兒童遊戲區，以及可容納8面羽球場兼1座全場籃排球場的綜合球場；4樓則規劃撞球區、TRX教室、低空瑜珈與靜態課程教室等特色空間，提供多元的運動選擇需求。