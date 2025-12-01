全國最大公立健身房 6.1億元打造太平國民暨兒童運動中心開幕

▲今(1)日開幕現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】台中市太平區人口快速成長，已突破20萬人，市府「全額自籌」逾6億元打造的台中市太平國民暨兒童運動中心今（1）日開幕營運，擁有全國國運中心最大的體適能空間，更結合戶外11.7公頃的坪林森林公園，營造森林中的運動中心。市府表示自試營運7天以來，已吸引累積超過3.5萬人次進場體驗。

市長盧秀燕出席開幕時表示，台中市今年已有豐原、清水與太平三座國民運動中心啟用，場館規劃女性與銀髮專區、溫水泳池、兒童樓層、森林公園式環境及全國最大公立健身房，並提供多元球類設施與課程。盧市長特別感謝市議會支持預算，使延宕多年的太平運動中心得以完成。除了運動中心外，明年太平新的區公所及行政中心也將完工啟用。

運動局長游志祥說明，場館興建為地上4層建築，設施多元齊全，1樓設有25米、8水道的室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓規劃時下最夯的器械皮拉提斯教室、飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間，提供不同年齡層的使用需求運動環境。

▲運動局長游志祥說明，場館興建為地上4層建築，設施多元齊全。（記者廖美雅拍攝）

此外，3、4樓皆設有體適能中心，包含安全及陪伴的功能性銀髮樂齡專區、嶄露健康美的女性專區、紓壓且專業的拳擊區與八角競技擂台，總計多達160多個頂級器材。3樓同時設置多功能教室、桌球區、兒童遊戲區，以及可容納8面羽球場兼1座全場籃排球場的綜合球場；4樓則規劃撞球區、TRX教室、低空瑜珈與靜態課程教室等特色空間，提供多元的運動選擇需求。

▲台中市太平國民暨兒童運動中心外觀圖。（記者廖美雅翻攝）

運動局補充，太平國民暨兒童運動中心滿足市民多樣化需求，打造全年齡友善運動空間。更多資訊請至太平國民暨兒童運動中心臉書( https://reurl.cc/4b48QD )查詢。