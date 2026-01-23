全國最大包！彰化市豪撒1.9億發春節敬老金 3.1萬長者每人「嗨領6千」
記者潘靚緯／彰化報導
全國多個縣市在春節前夕發放敬老禮金，其中以彰化市每人發送6000元，金額居全國之冠。今(23)日上午彰化市公所舉辦記者會，宣布今年將延續已連續推行28年的暖心政策，落實敬老尊賢的傳統美德，預估將有3萬1911位長者受惠，總發放金額高達1億9146萬6000元。
彰化市公所上午特別邀請8名長者代表出席，由市長林世賢親自致贈紅包，表達對長輩的誠摯祝福。市公所表示，今年的春節敬老禮金將於1月29日在各里辦公處或指定地點發放。只要年滿70歲（民國45年以前出生）、設籍彰化市滿6年以上（民國108年12月31日前設籍且未遷出）的長者，皆可領取6000元禮金及一份長壽麵線，喜迎新春。
林世賢表示，這份全國最高的禮金，不僅實質減輕長輩年節負擔，提升老人福利，更希望弘揚孝道倫理，讓長者感受到社會的尊重與溫暖，即使市公所財政並不寬裕，仍優先保障社會福利，至今發放邁入第28年，已成為地方重要的暖心傳統。
為尊重長者意願並順應數位趨勢，彰化市公所自2021年起，長輩可自由選擇「現金領取」或「轉帳入戶」。今年選擇轉帳者達24694人，佔77.38%，選擇現金領取有7217人，佔22.62%。除了彰化市公所發放敬老禮金，鹿港鎮公所也將在2月初發放春節敬老禮金500元，低收入戶每戶發送1000元。
