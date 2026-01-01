全國最大國旗台中登場 88城市英雄護旗

台中市元旦升旗「全國最大國旗」登場。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳、吳瀛洲∕綜合報導

台中市政府一日在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，八十八名救災與復原英雄聯手展護全國最大幅國旗，場面震撼人心，市長盧秀燕表示，唯有和平與安全，台灣才會富強，人民才會幸福；新北市長侯友宜一日主持元旦升旗典禮時說，衷心盼望中央和地方、朝野領導人不要充滿政治算計，多一分同理心、減少不必要政治衝突。

市長盧秀燕向現場近三萬市民表示，近期民調顯示台中幸福感破七成，但幸福得來不易，近來動盪不安，讓許多人擔心，唯有和平安全，台灣才富強，人民才幸福，她並許下今年第一個願望，祝福國泰民安、風調雨順、台中繁榮、市民幸福。

中市府上午在中市府前廣場舉行元旦升旗典禮，由台中女子高級中等學校樂儀隊操槍演出揭開序幕，八十八名救災與復原英雄聯手展護巨幅國旗進場，並邀中市府消防局等局處救災超人代表領唱國歌，還有英勇的「搜救超犬」也現身會場。

盧秀燕表示，今年是她最後一次以市長身分主持元旦升旗典禮，是執政的最後一年，她宣布即日起推動「愛胎萬計畫」前兩名子女每胎兩萬元，第三胎起逐胎加一萬元，生越多、領越多！此外，下學期開始，市府將自籌預算推動「有鈣讚計畫」，提供全市公私立幼兒園及公立國小約二十四萬名學童免費飲用鮮乳。

另外，新北市政府一日上午於板橋４３５藝文特區舉辦元旦升旗暨健走活動，新北市長侯友宜表示，升旗象徵對城市、國家與未來的共同承諾，也是在新年的開始，展現迎向美好未來的態度與決心；在過去的一年國際局勢動盪、社會挑戰嚴峻，台灣內部的對立與衝突讓民眾感到不安與焦慮，期盼中央與地方的領導人多一分同理心、少一分政治衝突，以人民為出發點，不分你我、不分立場共同以實際行動為這塊土地做事。