全國最大愛心跳蚤市場12/20日登場消費滿額抽iPhone

▲全國最大愛心跳蚤市場本週六登場消費滿額抽iPhone手機。（圖／新北環保局提供）

新北環保局舉辦愛心跳蚤市場「新北耶誕環保挖寶趣」，今年邁入第十一周年主題「舊ＦＵＮ新玩‧拾憶好物同樂會」，將於本周十二月廿日下午二時至八時在新北市民廣場展開，現場設有四十八個義賣二手好物攤位，消費集點即可抽中iPhone17、ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ3及禮券等獎項。知名ＹｏｕＴｕｂｅｒ喪屍老爸與鷹式一家將設攤義賣，邀請市民來尋寶。

環保局說明，新北耶誕環保挖寶趣透過義賣找到新主人，展開循環再利用旅程。當日義賣所得將全數納入新北市好日子愛心大平台，轉化為愛心資源，幫助需要協助的民眾。今年活動自發起二手好物召集令以來已募集超過萬件物品，並由清潔隊修繕達人巧手修復，包括腳踏車、電扇、小型家電、樂器、玩具及玩偶等。另有國際扶輪三四九○地區扶輪公益網、國都豐田汽車、群洋國際地產集團等民間團體響應，提供獨特風格好物，號召市民前來挖寶。

活動當天除義賣，安排一系列表演包括黎明技術學院街舞、ｍｏｍｏ哥哥姐姐，以及天馬戲創作劇團、天創娛樂工作室帶來魔術、雜耍、小丑、特技與馬戲演出。義賣時間自下午二時至六時，舞台活動持續至晚間七時，有環保兒童劇及「ＬＩＮＥ ＦＲＩＥＮＤＳ」耶誕主燈秀壓軸，營造不同以往的耶誕氛圍。

為響應減塑政策，現場不提供一次性塑膠袋，呼籲民眾自備購物袋，共同落實源頭減量，更多詳情請至「新北ｉ環保」ＦＢ絲專頁或新北市政府環境保護局網站查詢。