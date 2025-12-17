全國最大愛心跳蚤市場20日新北登場 消費滿額抽iPhone17 邀您一起舊FUN新玩尋好物

「新北耶誕環保挖寶趣」二手好物攤位現場也將展示各式各樣經過清潔隊修繕達人巧手修復的二手好物。（新北市環保局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市環保局舉辦的全國最大愛心跳蚤市場「新北耶誕環保挖寶趣」，今年邁入第11周年，今年主題為「舊FUN新玩‧拾憶好物同樂會」，將於本周六（20日）下午2時至8時在新北市民廣場熱鬧展開，現場設有48個義賣二手好物攤位，現場消費集點就有機會抽中iPhone 17、AirPods Pro3及禮券等獎項。另外YouTuber喪屍老爸和鷹式一家也將一起設攤義賣，邀請市民朋友一同舊FUN新玩尋好物。

新北市環保局表示，今年「新北耶誕環保挖寶趣」已邁入第11年，活動主題「舊FUN新玩‧拾憶好物」，意寓著每一個承載著獨特回憶與故事的二手好物，透過義賣找到新主人，展開循環再利用的旅程。當日義賣所得也將全數納入新北市好日子愛心大平台，讓這些物品轉化成愛心，幫助需要幫助的人。

民眾愛心捐贈的物資。（新北市環保局提供）

環保局指出，今年發起二手好物召集令以來，不僅募集到市民朋友捐出超過萬件物品，現場也將展示各式各樣經過清潔隊修繕達人巧手修復的二手好物，包括腳踏車、電扇等小型家電、樂器、玩具及玩偶等，還有來自國際扶輪3490地區扶輪公益網、國都豐田汽車、群洋國際地產集團等民間團體，透過團體成員的響應，募集到許多獨特風格的二手好物，號召市民朋友來挖寶。

此外，20日當天現場除義賣活動外，也安排一連串的精采表演，包括黎明技術學院街舞表演、小朋友們最喜歡的momo哥哥姐姐，以及「天馬戲創作劇團」及「天創娛樂工作室」帶來的魔術、雜耍、小丑、特技與馬戲表演，義賣活動時間自下午2時至6時，結束後舞台活動仍不間斷，晚上7時還有「天馬戲創作劇團」帶來結合舞蹈與音樂的環保兒童劇，活動最後將以高人氣的「LINE FRIENDS」耶誕主燈秀作為結尾，讓前來的民眾感受與以往不同的耶誕氛圍。

「新北耶誕環保挖寶趣」活動流程。（新北市環保局提供）

環保局提醒，為了響應減塑政策，活動現場不提供一次性塑膠袋，呼籲民眾請自備購物袋，共同落實源頭減量。此外，因耶誕城活動期間人潮眾多，建議大家多使用大眾交通工具參加本次活動。更多活動詳情，請至「新北i環保」Facebook粉絲專頁或新北市政府環境保護局網站查詢。