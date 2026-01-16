全國最大智慧水耕農場落腳二林，年產150公噸生菜打造穩定供應鏈。圖／彰化縣政府提供





為推動農業升級與永續發展，彰化縣政府15日舉辦「摩蔬大溪股份有限公司」深水式智慧水耕農場參訪暨揭牌活動，彰化縣長王惠美親自出席。王惠美表示，該農場占地達3,300坪，年產量可達150公噸，是目前全國規模最大的深水式智慧水耕蔬菜農場，不僅象徵高科技農業正式落腳二林，也為彰化農業注入全新動能。

「摩蔬大溪股份有限公司」深水式智慧水耕農場揭牌。圖／彰化縣政府提供

王惠美指出，回顧去（114）年4月曾參訪桃園大溪「日光蔬活」水耕農場，當時即對周慶安博士在智慧農業技術上的專業實力留下深刻印象。如今團隊以企業化經營模式，在二林擴大規模設置示範場域，顯示智慧農業已從實驗階段走向實際量產，並成功銜接主流通路需求。

王惠美表示，「摩蔬大溪」農場是彰化縣首座智慧農業示範場域，全面導入高科技水耕技術，生產效率與品質表現亮眼，能穩定供應全聯、聖德科斯等大型通路。同時，縣府也促成農場與東海大學展開建教合作，期盼培育更多具實務能力的農業新血，吸引青農返鄉投入。

「摩蔬大溪股份有限公司」深水式智慧水耕農場的自動栽植系統。圖／彰化縣政府提供

王惠美進一步介紹，周慶安博士具備美國康乃爾大學花卉系碩士、國立臺灣大學園藝系博士學歷，曾任宜蘭縣政府農業處長，並參與2010年臺北國際花卉博覽會籌備與執行，兼具農業專業與行政實務經驗。此次結合高科技跨域團隊進駐二林，為地方農業升級立下重要里程碑。

周慶安博士表示，感謝縣府在行政流程及政策輔導上的大力支持，透過智慧農業補助計畫，核定補助100萬元，協助農場建置智慧環控與自動化設備，使場域能在短時間內順利完成設置並投入量產。未來除持續深化技術，也歡迎青農與有志投入農業者前來觀摩交流，並以二林為起點，逐步拓展海外市場。

農業處指出，深水式水耕生產不受氣候與季節限制，可全年穩定生產無農藥、具產銷履歷的高品質蔬菜，土地利用效率更為傳統土耕的數十倍，展現智慧農業在土地永續與糧食安全上的關鍵價值。縣府將持續透過政策與資源挹注，推動智慧農業落地發展，打造彰化成為高效、永續的農業重鎮。

全國最大智慧水耕農場落腳二林，年產150公噸生菜打造穩定供應鏈。圖／彰化縣政府提供

全國最大智慧水耕農場落腳二林，年產150公噸生菜打造穩定供應鏈。圖／彰化縣政府提供

全國最大智慧水耕農場落腳二林，年產150公噸生菜打造穩定供應鏈。圖／彰化縣政府提供

頒發補助。圖／彰化縣政府提供

