全國最大智慧水耕農場「摩蔬大溪」落腳二林 年產150公噸生菜供應通路

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為推動農業升級與永續發展，彰化縣政府於15日舉辦「摩蔬大溪(股)公司」水耕農場參訪暨揭牌活動，彰化縣長王惠美表示，站在占地3,300坪、年產150公噸，全國最大的深水式智慧水耕農場，令人格外振奮。回顧去(114)年4月參訪桃園大溪1800坪「日光蔬活」深水式水耕農場時，就對周慶安博士在智慧農業技術的深厚實力留下深刻印象，如今農場升級為企業化經營，成功在二林擴大規模，展現智慧農業落地生根的具體成果。

王惠美表示，「摩蔬大溪」水耕農場落腳二林，把高科技農業技術引入，水耕蔬菜農場的產量非常驚人，能供應主流通路的需求。同時也是彰化縣首座智慧農業示範場域，並與東海大學建教合作，期盼培育出更多優秀的農業人才。

王惠美指出，周慶安博士具有美國康乃爾大學花卉系碩士、國立臺灣大學園藝系博士學歷，曾在公職服務超過20年，擔任過宜蘭縣政府農業處長，也是2010年臺北國際花卉博覽會籌備與執行核心成員，兼具專業農業技術與行政實務經驗。結合高科技領域的專業人士，把技術導入二林，也邀請更多青農蒞臨觀摩，共同合作、相互成長。

周慶安博士表示，感謝彰化縣政府輔導「摩蔬大溪」成為智慧農業示範場域，行政流程非常快速，在最短時間內完成所有申請程序，也透過智慧農業補助計畫，核定補助100萬元，協助農場完善智慧環控與自動化設備。本次在二林打造全國最大的深水式智慧水耕農場，引進最新的現代化技術，希望能對社會做出貢獻。歡迎所有對農業有興趣的人或青農朋友，蒞臨了解並參與，透過分享經驗，將知識傳承給青農朋友。也希望以二林為起點，將業務拓展到海外地區。

農業處表示，「摩蔬大溪」二林農場面積達3,300坪，成為全國規模最大的深水式水耕蔬菜農場。場域全面導入自動播種、自動移苗、自動育苗管理系統，結合超微細氣泡溶氧技術、智慧化環境控制及冷鏈物流，使生產流程從前端栽培至後端配送皆能穩定且高效運作。農場自去（114）年10月起逐步量產，預估每年可穩定供應約150公噸生菜，供應全聯、聖德科斯等大型通路。

深水式水耕生產模式不受氣候與季節限制，可全年穩定生產無農藥、具產銷履歷的蔬菜，其土地利用效率為傳統土耕的數十倍，展現智慧農業促進土地資源永續利用的優勢。彰化縣政府透過智慧農業補助計畫，核定新臺幣100萬元，協助農場完善智慧環控與自動化設備。此外，摩蔬大溪已正式與東海大學（原明道大學）啟動建教合作，提供學生進入深水式智慧水耕場域實習，結合學術研究能量與實務農業經驗，建立智慧農業技術應用與人才培育基地。