全國最大智慧水耕農場 落腳二林

彰化縣長王惠美（右）參觀摩蔬大溪水耕農場。（彰化縣政府提供）

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣首座智慧農業示範場域「摩蔬大溪」水耕農場落腳二林鎮，縣長王惠美表示，站在占地三千三百坪、年產一百五十公噸，全國最大的深水式智慧水耕農場，令人格外振奮，這也是展現智慧農業落地生根的具體成果。

王惠美表示，「摩蔬大溪」水耕農場，把高科技農業技術引入，水耕蔬菜農場的產量非常驚人，能供應主流通路的需求。同時也是彰化縣首座智慧農業示範場域，並與東海大學建教合作，期盼培育出更多優秀的農業人才。

王惠美指出，周慶安博士具有美國康乃爾大學花卉系碩士、台灣大學園藝系博士學歷，曾在公職服務超過二十年，擔任過宜蘭縣政府農業處長，也是二０一０年台北國際花卉博覽會籌備與執行核心成員，兼具專業農業技術與行政實務經驗。結合高科技領域的專業人士，把技術導入二林，也邀請更多青農到場觀摩，共同合作、相互成長。

周慶安博士表示，本次在二林打造全國最大的深水式智慧水耕農場，引進最新的現代化技術，希望能對社會做出貢獻。歡迎所有對農業有興趣的人或青農朋友，蒞臨了解並參與，透過分享經驗，將知識傳承給青農朋友。也希望以二林為起點，將業務拓展到海外地區。

農業處表示，場域全面導入自動播種、自動移苗、自動育苗管理系統，結合超微細氣泡溶氧技術、智慧化環境控制及冷鏈物流，使生產流程從前端栽培至後端配送皆能穩定且高效運作。農場自去年十月起逐步量產，預估每年可穩定供應約一百五十公噸生菜，供應全聯、聖德科斯等大型通路。