全國最大環境工程領域學術盛會 高科大圓滿落幕

中華民國環境工程學會年會及學術研討會是國內規模最為盛大的學術會議，今年第三十七屆年會暨各專門學術研討會，由國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系負責籌備主辦，連續二天會議圓滿落幕。(見圖)

主辦單位今(十七)日說明，今年研討會一共規劃七大主題，涵蓋水環境工程、空氣污染與氣候變遷、廢棄物處理、環境資訊與規劃管理、土壤與地下水、環境與安全衛生及環境工程實務技術，並舉辦「環境保護主題簡報比賽」、「環境工程實務技術論文競賽」、「學生論文競賽」等三項競賽，以及超細懸浮微粒、綠色整治、新材料應用、半導體廠安全管理及「青年學者論壇」等五場論壇。

廣告 廣告

此外，會場設置廠商展區，展現最新產品與研究成果。這次會議共計八百人與會、論文口頭發表斯百三十五篇、壁報發表八十四篇。

今年特別舉辦了多場學術論壇及專題講座，包括「淨零時代的人才培育與跨域能力建構」、「PM1.0及PM0.1超細懸浮微粒」、「新材料在電池上的應用」、「土壤地下水綠色永續整治」等，邀請到國內外頂尖學者與專家共同分享最前沿的研究成果與產業經驗；這些議題不僅回應社會需求，也引領產業轉型升級，展現學界與產業攜手共創的力量。

該研討會不僅是國內環境工程交流的年度平台，更是拓展國際能見度與合作的重要舞台，持續推動我國環境工程研究與實務發展。