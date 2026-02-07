全國最大里！左營福山義賣人氣旺

全台最大里在高雄市左營區福山里，今年即將分拆為4個里，春節前舉行最後一次齊聚，手繪年畫和慈濟志工的親子diy攤位，人氣旺到要排隊，更有許多民眾響應義賣，照顧里內的長輩與弱勢！

海綿沾顏料，壓一壓，拓印春聯孩子好愛！學童 薛宇宸：「好玩 造型很多，然後 圖案也很豐富。」

歡迎的親子活動，來自慈濟志工用心安排！慈濟志工 李秀美：「一攤就是親子DIY，還有一攤就是在推廣環保。」

小孩印春聯，大人則來排隊，超長隊伍耐心等待，因為水墨畫現場創作，民眾 簡女士：「我很仰慕老師，很欣賞她的筆畫。」

水墨畫老師 蔡宛樺：「水墨畫畫 也可以做好事，也可以跟里民會眾結一個好緣。」

熱鬧的活動就在，「全國最大里」高雄市左營區福山里，全里人數超過4.5 萬人，今年即將拆分為4個里，福山里長 葉德龍：「現在有80個鄰長，分拆之後 有些鄰會到其他里，我想他們也樂意來幫忙。」

拆里前最後的迎春市集，里民自組攤位，用二手衣物和手繪紅包，捐助公益！攤販 薛小姐：「朋友們都很有愛心，想要出做公益 ，像去年捐的就是要給福山里的，弱勢家庭過年。」

親幫親、鄰幫鄰的互助心，讓這全國最大里，充滿溫暖！

