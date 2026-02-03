全國最大里7月分拆成4里 "福檳"諧音"扶殯"被嫌棄

南部中心／莊舒婷、鄭兆佐 高雄市報導

高雄左營區福山里目前是全國最大的里，不過即將在七月拆分為四個里，其中福檳里的名稱讓部分居民相當不滿，覺得福檳有點像扶殯，殯葬的殯，認為很難聽、不吉利。

福檳社區已經有多年歷史，當地也有設置一個公車站牌。（圖／民視新聞）

高雄左營區的福山里，是全國最大的里，不過即將在今年七月份拆成四個里，透過地圖來看，將劃分為福山里、福檳里、福華里跟福榮里，四個區域，而其中福檳里，引起部分居民反彈，有人認為福檳諧音扶殯，似乎不太吉利。當地居民：「這個名稱不是我們很喜歡的一個名稱，聽起來很難聽不是很文雅，聽起來檳這個檳字，就有點像殯葬一樣。」當地居民：「這邊的年齡層比較大，所以老人家應該不太能接受福檳里這個名字，有那麼多字可以用，為什麼要用檳這個字。」當地居民：「不好不好不好還是福山好福檳比較俗。」

全國最大里７月分拆成４里 高市福檳里諧音"扶殯"居民酸觸霉頭

左營福山里是全國最大里，即將拆分成四個里。（圖／民視新聞）實際來到地圖中被劃分為福檳里的地點，這裡確實有一個公車站牌，叫做福檳社區站，就連大家熟悉的福山里，名稱也是從福檳社區跟山水社區，各取一個字來命名的。高雄市左營區福山里里長葉德龍：「現在的福檳大概早期大概50年前，就已經是福檳社區，就在福山國小國中這一帶，往前推到，從民族路過來到華夏路這一塊，全部叫做福檳社區。」當地居民：「反正見仁見智啦，市政府做主不是我們做主。」區公所表示，命名都有各自原因，榮福里有榮總醫院，福檳里則是因為福檳社區，福山里有福山廣場跟福山安居社宅，而福華里則是華夏路以西，但對於福檳爭議，也積極與民溝通。高雄市左營區公所主秘曾玉華：「我們公所尊重民意，有在我們公所的官網跟臉書，充分的讓大家來表示意見，我們會收集彙整之後，再度召開里命名小組委員會，來審慎評估命名。」福檳里引發民怨，但也有人逆風，覺得檳是一聲，殯葬的殯是四聲，根本不太一樣，目前還沒正式確定，若民眾有想法，也歡迎與區公所反應。

