全國最早國運籤出爐！ 高雄五甲關帝廟開出「中上籤」

高雄市鳳山區五甲關帝廟開出全國最早的馬年國運籤。（圖／翻攝自Google Maps）

農曆新年將至，高雄市鳳山區五甲關帝廟搶先開出全國最早的馬年國運籤。廟方公布，籤詩是「中上籤」，代表上半年運勢有利，下半年趨於平穩。不過廟方也提到，今年正逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，有高度動盪的警示，農曆3月至5月留意天災等狀況，農曆6月恐有國際變化衝擊。

根據《自由時報》報導，五甲關帝廟是全台唯一神明降臨透過筆生寫成籤詩的廟宇。廟方表示，今年國運籤內容為「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」。廟方解讀，國運如駿馬前行帶來新局面，經濟表現亮眼，上半年運勢較有利，下半年則走勢平穩。

廟方也指出，今年正逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，代表局勢起伏大，農曆3月到5月要注意天災，農曆6月需留意國際變化對政局的影響。廟方提醒，政府追求經濟發展時，也要重視民生、穩定經濟、縮小貧富差距及改善物價上漲等問題，並照顧基層、青年與弱勢族群，民心才能回穩。

廟方還提到，台灣對外貿易頻繁，經濟走向外放，國際能見度提升，但仍要留意地緣政治與能源問題。面對2026年底的大選，國運籤則提醒「和氣生財」、「同心知義理」，需要保持內部和諧。

