全國最早！ 高雄五甲關帝廟「中上」國運籤出爐

高雄市五甲關帝廟開出全國最早國運籤，丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行，從籤詩內容解析，馬年是「中上」籤，呈現前旺後穩，上半年有利、下半年平穩，在首支國運籤曝光後，湧入不少信眾前往祈福，更一睹國家馬年運勢。

即將送走小龍年，迎接馬年到來，高雄五甲關帝廟，廟方人員嚴陣以待，良辰吉時到來接獲旨意，高雄五甲關帝廟人員說：「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神。」筆生在旁忙著記錄，寫成籤詩，沒多久就開出馬年最早國運籤，從內容解析屬「中上籤」，呈現前旺後穩，上半年有利，下半年平穩。

高雄五甲關帝廟總幹事鄭偉信說：「丙馬年就像駿馬奔馳一樣，帶來全新的局面與氣象，去年跟今年一樣強調的是，行善照光明。」籤詩內容，丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行，顯示新的一年經濟亮眼、揚名國際，但值得注意的是，這一句「丙馬奔馳景色新」，點出國運強勁，但也暗示變動頻繁，充滿挑戰與轉折，除此之外，每月的運勢也出爐，農曆3月到5月，民眾需要留意天災等。

高雄五甲關帝廟總幹事鄭偉信說：「行善積德和氣，暗示民意對德行要非常的高，好運自然整年的累積就會呈現一個豐收之年。」馬年國運籤曝光，不少信眾前往祈福同時，也搶先一睹國家運勢，至於籤詩內容，是否與年底大選局勢，或是說國際變局有所呼應，外界也持續關注。

