全國最早！高雄五甲關帝廟「中上」國運籤出爐

高雄五甲關帝廟開出「中上」國運籤。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最早國運籤！ 春節將至，高雄市五甲關帝廟開出「中上」國運籤，經濟亮眼揚中外、利世人，但須留意天災、國際衝擊，提醒社會「和氣生財」，動中求穩、穩中求新，以民為本，國運可昌。

鳳山區五甲關帝廟是全國唯一神明降臨透過筆生寫成籤詩，開出馬年最早國運籤「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」，屬於「中上」國運籤，上半年有利，下半年平穩。

廟方表示，「丙馬奔馳景色新」點出國運強勁且充滿變動，就像駿馬奔馳迎來新局面，經濟亮眼揚中外更利世人，但逢60年一遇的赤馬紅羊劫，伴隨高度動盪與不安，如天災、政治衝突，應謹慎應對。

值得注意的是，國家蓬勃發展卻暗藏變數，切勿因社會安定就掉以輕心，農曆3至5月要留意天災等，農曆6月政局受到國際變化衝擊，不過面對變局也是轉機，只要穩健推進，國運可望由動而穩、由亂而治。

「午看造福照財神」強調造福，提醒政府追求國家經濟發展，也要注重積累福報，提出更好政績造福人民，應重民生、穩經濟，縮短貧富差距，改善物價上漲，消弭可能負面影響。

此外，「年華處處芬甘露」點出社會修復期關鍵在分配與照顧，政府政策若能照顧基層、青年、弱勢，社會氛圍轉暖、民心回穩。

「樂業工商四海行」代表對外貿易、國際往來頻繁，點出經濟走向外放，國際能見度提升，但須留意地緣政治與能源議題，各行各業安居樂業、蓬勃發展，商業活動通達四方。

隨著年底大選到來，國運籤點出社會面臨政黨對立，提醒「和氣生財」、「同心知義理」，台灣政治紛爭多，須保持內部和諧，守住社會正道，面對國際快速變化至關重要，才能在國際變局中站穩腳步，化解國際動盪帶來衝擊。

