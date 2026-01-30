全國最老燈塔修復完工！澎湖西嶼燈塔1/31重新開放

西嶼燈塔預計於1月31日起重新開放。 圖：交通部航港局／提供

[Newtalk新聞] 交通部航港局於今(30)日宣布，澎湖旅遊必訪的西嶼燈塔整修作業已順利完成，將於明31日起重新對外開放。

全國歷史最悠久的漁翁島燈塔(西嶼燈塔)自113年7月期間因施工而封閉部分園區，造成到訪民眾無法近距離觀看或與燈塔合照。今日航港局傳出好消息，宣布燈塔本體的修復工程已順利完成，預計於1月31日起重新對外開放。

航港局表示，位於澎湖的漁翁島燈塔(西嶼燈塔)屬國定古蹟，創建於1778年，為全國最早之燈塔，後於1875年改建為現今的鑄鐵燈塔。近年來，因燈塔底部出現垂直裂縫、鑄鐵平台鏽蝕及穹頂破損等損傷，航港局基於古蹟維護職責與安全考量，進行燈塔的全面檢修與強化作業。

航港局指出，修復工法秉持「修舊如舊」原則，塔身材料為19世紀鑄鐵材料，因無相同材料可供替換，經分析原材料成分及評估選用適宜焊材與焊接方式後，以現代焊接技術與底部圍束加固等工法修復，兼顧結構安全與塔身外觀。修復期間逐步去漆檢修，需視燈塔損壞情形微調工法，並依法報請文化部同意，加上燈塔所處岬角易受東北季風強勁風速影響，須於維護工安前提下，採嚴謹程序分段施工，力求如期如質完工。

航港局說明，隨著修復作業圓滿完成，燈塔本體已恢復穩固與亮麗。目前雖已拆除施工架及圍籬，可看見燈塔修復後之全新風貌，但因草皮養護及相關程序尚未完成，燈塔主體周邊區域仍有暫時性的區隔設施，待相關程序完成後將重新開放，提醒所有訪客，未來參觀時請遵守園區相關指示，並配合燈塔人員的指引，共同維護燈塔的美麗環境。







