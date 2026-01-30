全國最高！彰化狂撒1.9億發錢了 3萬人爽領6000元

彰化市政府今日展開2026年春節敬老禮金發放作業，符合資格的長者一早醒來即可確認款項入帳。根據市政府統計，本次發放對象為年滿70歲、即民國45年以前出生，且設籍彰化市滿6年以上的長者，每人可領取6000元禮金。

發放作業採取兩種方式進行。首先是匯款轉帳方式，大多數長者選擇此種領取方式，款項已於今日直接撥入指定的郵局或銀行帳戶。其次為現場領現方式，約有7000多名長者選擇親自前往指定地點領取現金。

為因應現場發放需求，彰化市公所特別準備4330萬元現金，並動員200名工作人員協助點鈔與包裝作業。工作人員將現金逐一裝入紅包袋中，現場可見成疊鈔票堆積如山的壯觀畫面。

彰化市長林世賢表示，敬老禮金發放已邁入第29個年頭，儘管市庫財政並不寬裕，但市府仍堅持維持這項福利政策。他強調，寧可節省其他開支，也要信守對長者的承諾，讓年長市民感受到政府的關懷與尊重。

本次敬老禮金發放總額達1億9146萬6000元，受惠人數為3萬1911人，發放金額為全國各縣市之冠。這項持續近30年的福利措施，已成為彰化市重要的社會福利政策，展現市府對高齡長者的重視與照顧。

