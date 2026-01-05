全國最高！雲林今年第三胎獎勵金10萬

▲雲林縣長張麗善宣布第3胎生育獎勵金提高至10萬元，鼓勵年輕人勇敢當三寶爸媽。（圖／雲林縣政府提供，2026.01.05）

[NOWnews今日新聞] 為了衝出生率，各縣市政府拚了！繼彰化縣長王惠美上周宣布第3胎最高補助8萬元，雲林縣長張麗善今天宣布第3胎生育獎勵金提高至10萬元，鼓勵二寶父母勇敢迎接第三胎，等於領完中央政府今年新制的10萬元補助後，可再領縣府的10萬元，補助金額為全國之最。

去年全國新生兒人數跌破11萬人，彰化、雲林都屬出生率低、人口流失的縣市，上月30日王惠美宣布「生育補助加碼」方案，生越多、補助越多，明年起彰化縣生育補助由原本每胎3萬元，調整為第1胎3萬元、第2胎5萬元、第3胎及以上8萬元。由於各縣市針對第3胎多補助3到5萬元，彰化縣補助8萬元馬上成為全國最高。

但這個全國之最馬上被雲林縣比下去！張麗善今（5）日宣布今年推動「孩子是寶、3胎最好」計劃，第3胎生育補助加碼至10萬元」。張麗善指出，除了第3胎起加碼至10萬元，並提供3大包尿布作為新生兒見面禮，歡迎新生命到來。

社會處長林文志表示，中央政府今年起已將每胎生育補助提高至最高10萬元。雲林縣進一步針對第3胎加碼補助至10萬元，中央與地方的補助可疊加請領。若第3胎生育比例能因此提升10%至15%，約可增加400至600名新生兒，對地方人口結構將帶來正面影響。

雲林縣原本的補助標準是前3胎各3萬元、第4胎10萬元，今年起將10萬元的標準降到第3胎。一樣有10萬元補助的是新竹市，凡生三胞胎以上或第二次生育雙胞胎，皆可補助10萬元。

