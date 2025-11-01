全國柔力球錦標賽 基隆登場

114年全國柔力球錦標賽於國立臺灣海洋大學育樂館盛大登場，吸引全國各縣市上千名柔力球好手與愛好者齊聚一堂。（巿府提供）

全國柔力球錦標賽一日於台灣海洋大學舉行，吸引各縣市的上千名好手與愛好者齊聚一堂。新竹市議會今年首度舉辦議長盃桌球賽，一日起連續兩天在民富國小登場。

一一四年全國柔力球錦標賽，現場隊伍陣容壯大、氣氛熱烈。中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲指出，柔力球自十年前在基隆推廣以來，從數十位愛好者發展至今已有超過一千二百名會員，是基隆體育會人數最多的運動項目之一；每年除了舉辦市長盃、理事長盃、會長盃等賽事，也承辦全國競賽及舞藝展演。

市長謝國樑出席開幕典禮，向參賽隊伍表達歡迎之意，並感謝體育會及柔力球委員會多年推動柔力球運動。

另外，新竹市議長盃桌球賽共有公開組、長青組、機關組，以及國小男女甲乙組等七大組別，由停職中的市長高虹安與副議長余邦彥開球，賽後並在客製球拍上簽名。