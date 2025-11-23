全國樂舞競賽「原味」登場苗縣長指示擴大舉辦增進文化傳承

國樂舞競賽「原味」苗栗登場增進原住民交流與文化傳承。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府主辦的「原民樂舞 ‧ 綻FUN苗栗」全國樂舞競賽，二十二日、二十三兩日在頭份市都會區原住民族綜合服務中心熱鬧繽紛登場，相繼舉行傳統歌謠、傳統樂舞及原創熱舞比賽，交織音樂、舞蹈和語言。縣長鍾東錦二十三日到場主持開幕式，與來賓一起為參賽隊伍加油打氣，並肯定這場活動激發創作、增進交流與文化傳承，他指示明年起擴大舉辦規模，也更有聲有色。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處長盧曉玲指出，「原民樂舞 ‧ 綻FUN苗栗」全國樂舞競賽二十二日起在都會區原住民族綜合服務中心舉行兩天，首日率先登場的是傳統歌謠個人組賽事，有十六隊報名錄取前三名，得獎人與獎金依序為羅士權獎金二萬元，弗奧伊?舒樣獎金一萬五千元，梁玉水獎金一萬元；另有馮明星、梁志偉及陳琪翔獲文化傳承獎，獎金各二千元。

二十三日緊接著進行的是傳統樂舞與原創熱舞兩項比賽，共有十六支來自各縣市的隊伍參賽，預計各錄取前五名，各頒發獎牌與八萬、五萬、三萬、一萬及五千元的獎金，全部賽事至傍晚五時結束，並舉行頒獎典禮，獲獎隊伍可查詢縣府原住民族及族群發展處臉書。

苗栗縣長鍾東錦昨天上午到服務中心主持開幕式，立委邱鎮軍、黃仁服務團隊、頭份市長羅雪珠、南庄鄉長羅春蓮及多位縣議員聯袂出席，觀賞台東長濱及苗栗縣原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團精彩的開場表演，讚譽兩支團隊服裝繽紛且活力十足的演出，另慰勞評審委員與工作人員，並歡迎來自新北及宜蘭各縣市的觀眾，感謝他們對傳承原民語言及文化的關心。

苗栗縣長鍾東錦表示，很難想像世界上如果沒有音樂和舞蹈，生活會枯燥乏味到什麼程度？苗栗縣原住民族的人口雖然不多，但原住民語言、舞蹈和文化的傳承卻同等重要，積極協助文化語言的傳承，是政府的責任也是義務，期待中央的原民會與相關單位提供更多資源協助，讓縣府在議會和鄉鎮市公所各界支持下，長長久久保留傳統文化特色。鍾東錦表示，已指示原住民族及族群發展處審慎規畫，將明年的原民樂舞競賽規模擴大，吸引全國各縣市各族群組隊參賽，象徵族群大融合，也藉由文化交流永續傳承這些樂舞菁華，把老祖先留下的珍貴資產發揚光大；他希望提高獎金吸引更多參賽隊伍共襄盛舉，也期待全國原住民籍立委都一致關注這項矚目賽事。

鍾東錦另指示原民處在樂舞競賽期間，能籌備一些具有原住民特色的美食料理，在會場「原味」呈現，提供來賓和參賽選手品嘗，對苗栗縣的原住民文化與美食留下美好印象。至於服務中心後方遊憩區增設遮陽設施的建議，鍾東錦聽取口頭報告後，指示原民處先行評估規畫再逐步推動進程，讓服務品質更臻完善。