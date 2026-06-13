全國模範女警帥氣開球 高雄刑大攜手台鋼雄鷹歡慶警察節
【記者 宋祥霖／高雄 報導】 為慶祝115年警察節，感謝警察同仁長期維護社會治安及守護市民安全的辛勞付出，高雄市政府警察局刑事警察大隊特別攜手台鋼雄鷹職業棒球隊，於6月12日在澄清湖棒球場舉辦「向警察致敬－警察節親子棒球日」活動，結合職棒賽事、犯罪預防宣導及親子互動體驗，邀請市民朋友一同進場同樂，在熱血棒球氛圍中認識警察工作及犯罪預防知識。
本次活動由高雄市政府警察局刑事警察大隊主辦，並結合婦幼警察隊、小港分局、交通警察大隊、保安警察大隊及刑事鑑識中心等單位共同參與，於球場外設置多元宣導攤位，透過反詐騙、反毒品、兒少保護及交通安全等主題闖關活動，讓民眾在寓教於樂中提升自我保護意識及識詐能力。
近年深受大小朋友喜愛的「刑事貓咪小隊」也將全員出動，由隊長黑豹率領路卡、大斑、貓克及闇影等角色化身犯罪預防宣導大使，透過互動遊戲及拍照打卡活動，向民眾傳遞反詐騙、反毒品及兒少安全觀念，完成指定關卡者更可獲得限量宣導品，讓犯罪預防教育更加生活化與趣味化。
活動最大亮點之一，為邀請甫獲選115年全國模範警察的高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查佐連盈智擔任開球嘉賓。連員長期投入重大刑案偵辦工作，秉持專業與熱忱，屢次偵破重大案件，深獲各界肯定，此次獲選全國模範警察殊榮，實至名歸。由其代表全體警察同仁擔任開球貴賓，不僅象徵警察守護社會治安的使命與榮耀，也展現警察服務人民的堅定信念。
此外，高雄刑大特別與台鋼雄鷹合作推出警察節聯名紀念球衣及聯名紀念球，融合刑事警察大隊與球隊特色元素設計，象徵警察守護城市安全與球員奮戰球場的共同精神，展現團隊合作、永不放棄的信念，也成為本次活動最具代表性的紀念商品與收藏紀念品。
高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長鄢志豪表示，警察工作除了打擊犯罪，更重要的是預防犯罪，希望透過結合職棒運動與創新宣導方式，拉近警民距離，提升全民防詐、防毒及自我保護意識，共同打造安全宜居的生活環境，今天我們優秀的刑事幹部王組長離開了我們，他一直在刑事工作上盡忠職守為高雄的治安維護奉獻心力，希望藉由這次的警察節活動，向他及所有堅守崗位、默默守護社會治安的警察同仁致上最高敬意與感謝。（圖：記者宋祥霖翻攝）
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