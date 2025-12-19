全國檢察長遴選作業即將展開 法務部預估缺額4至6名

法務部外觀。呂志明攝



法務部近日宣布，針對即將出現職缺的檢察長一職，已啟動遴選作業，並提前公布相關期程，以確保檢察體系運作順暢及遴選過程的公正與透明。此次遴選涵蓋已任、退休或出缺的士林、台中、新竹及屏東等4地方檢察署的檢察長職位，不過法務部考量部分尚未任滿檢察長的整體表現及調任其他司法行政職務的可能性，預估將遴選4至6名檢察長，以促進多元歷練。

法務部指出，因士林地檢署檢察長張云綺及台中地檢署檢察長張介欽任期將屆，新竹地檢署檢察長目前職缺，以及屏東地檢署檢察長陳盈錦預計於2026年2月23日退休，法務部著手規劃相關人事調整。

法務部長鄭銘謙表示，這次遴選作業將遵循公平、公正、公開及透明原則，並提前規劃期程，確保遴選過程嚴謹且符合程序正義。

法務部表示，此次遴選作業將分為三個主要階段：

第一階段：提出預估職缺數

法務部已於2025年12月19日初步預估此次將遴選4至6名檢察長，並考量部分尚未任滿的檢察長的整體表現及調任其他司法行政職務的可能性，以促進多元歷練。確切職缺數將於後續確認後公布。

第二階段：檢審會提出建議人選

預計於2026年1月23日召開檢察官人事審議委員會，由委員共同討論，依據候選人的品德操守、學識能力、領導統御、行政協調、敬業態度及業務績效等面向，提出每項職缺2倍數量的入圍建議人選。

第三階段：公布部長遴選結果

最終，新任及遷調的檢察長人選將於2026年2月6日的檢審會上由部長決定並公布，同時徵詢檢審會的意見。

法務部強調，此次遴選作業旨在提升司法機關的透明度與公信力，讓全體檢察官及社會大眾能充分了解遴選過程的公平性。通過提前公布期程及嚴謹的審議程序，希望能夠選拔出最適合的新任檢察長，共同推動司法體系的穩健發展。

