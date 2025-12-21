全國民俗運動匯演及展演在臺南

由運動部全民運動署委請國立臺南大學辦理的「114年全國民俗運動匯演活動」，已於昨(19)日展開，在臺南大學進行扯鈴、跳繩、踢毽、陀螺、舞龍、醒獅、臺灣獅、客家獅、武陣、文陣、砌磚、流星球、撥拉棒等13個活動。

20日舉行的開幕典禮，全民運動署房瑞文署長至現場為所有參加匯演的選手鼓勵，並以賴總統提出「健康國民、健康臺灣」的願景，做為推動競技運動全民化，向下扎根、全民參與，以提升全民運動的氛圍及風氣為目標。

運動部及全民運動署於今年9月9日掛牌成立，為讓民俗運動由校園走入民眾生活，落實全民運動的多元參與精神，本次匯演活動在既有推動的基礎上進行轉型，不再以競賽奪牌為辦理目的，朝向開放運動社團、俱樂部、宮廟等單位均可參與，透過觀摩分享、嘉年華等，讓更多民眾接觸臺灣不同型態的民俗運動與文化。

為朝全民參與的方向前進，比賽名稱從以往的「全國各級學校民俗體育競賽」，調整為「114年全國民俗運動匯演活動」，今年有3個項目參賽人數突破1,900人，分別為臺灣獅2,120人、跳繩1,983人、扯鈴1,903人，各項賽事總計逾1萬人參加，報名參賽的社團逾600個，達成規劃賽事型態轉型的目標。

本次匯演中將挑選各單項成績排名前2名的個人或團體，晉級到27日及28日下午登場的「經典展演」活動，爭取全國最高的榮譽，經典展演活動將有Live直播（網址：https://www.facebook.com/custom.nutn），歡迎喜歡民俗運動的民眾於本月19日、20日、21日、27日及28日前來臺南大學中山館為參演的大朋友、小朋友加油打氣。