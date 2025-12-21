全國民俗運動匯演登場 全民參與逾萬人共襄盛舉

由運動部全民運動署主辦、國立臺南大學承辦的「一一四年全國民俗運動匯演活動」，日昨在臺南大學盛大展開，進行扯鈴、跳繩、陀螺、武陣、文陣、舞龍、醒獅、踢毽、臺灣獅、客家獅、砌磚、流星球、撥拉棒等十三項活動，匯演活動利用連續兩週週休假日共將進行五天的賽事，本屆報名的社團逾六百個，總計逾一萬人參加，顯示結合文化藝術的民俗運動深入普及民間，值得大力推廣。

全民運動署房瑞文署長於開幕典禮致詞，並為所有參加匯演的選手加油鼓勵，他指出舉辦全國民俗運動匯演活動，落實賴總統提出「健康國民、健康臺灣」的願景，推動競技運動向下扎根、全民參與，以提升全民運動的風氣。

為讓民俗運動由校園走入民眾生活，落實全民運動的多元參與精神，本次匯演活動在既有推動的基礎上進行轉型，不再以競賽奪牌為辦理目的，朝向開放運動社團、俱樂部、宮廟等單位均可參與，透過觀摩分享、嘉年華等，讓更多民眾接觸臺灣不同型態的民俗運動與文化。全民參與的「一一四年全國民俗運動匯演活動」，今年有三個項目參賽人數突破一千九百人，分別為臺灣獅二一二○人、跳繩一九八三人、扯鈴一九○三人，顯示民俗運動廣受民眾喜愛，已是民眾日常生活的一部分，也達成規劃賽事型態轉型的目標。

本屆匯演將挑選各單項成績排名前二名的個人或團體，晉級參加十二月廿七日及廿八日舉行的「經典展演」活動，爭取全國最高的榮譽，經典展演活動將有Live直播（網址：https://www.facebook.com/custom.nutn），歡迎民眾利用週休假日前來臺南大學中山館為參演的大、小朋友加油打氣。