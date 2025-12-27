全國民俗運動匯演第4天很廟會

台中喀哩國小翁聖紘畫上家將臉譜參加撥拉棒比賽。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

在台南大學舉行的一一四年全國民俗運動匯演活動二十七日進入第四天賽事，除參賽「大戶」的台灣獅與客家獅之外，還有踢毽、撥拉棒、流星球、砌磚等多項競技。昨天的比賽很「廟會」，有插了「四飄」旗的齊天大聖「弄獅」，還有畫上八家將臉譜比劃撥拉棒的國小選手，不失傳統又很有創意。

雲林縣下崙國小將以往象徵吉祥如意的「大面」大頭佛、「小面」猴子，「恢復」成代表猴子的「大聖爺」，教練說，古早時代，猴子是大聖爺，大頭佛原是豬八戒，但昨天的裝扮不是恢復古制，純粹出於改變造型的想法。

廣告 廣告

尤其是背後插了和廟會「將爺」一樣四插的齊天大聖，遠望有如電音三太子，大家都錯意，後來經教練解釋，才知是全場蹦蹦跳跳和獅子玩耍的齊天大聖。

雲林下崙國小的客家獅穿插背後插了四支“四飄”旗的齊天大聖。（記者陳俊文攝）

下午的撥拉棒國小男高年級組比賽，台中烏日喀哩國小的翁聖紘，以非常「民俗」的家將臉譜出場。他的父親表示，小聖紘非常喜歡宮廟文化，今年比賽特地請他會畫家將臉譜的朋友幫他「打面」，問他扮演何種角色？翁聖紘說是「刑具爺」，但一般認為刑具爺很少「打臉」，反而比較像傳統以紅色為主的什家將中「四季神」之「夏大神」。

不論如何，教練特地配合他的裝扮，在表演招式中加入八家將步法和架式，展現與眾不同的「家將STYLE」撥拉棒。

還有一位展現民俗風格的是國立台南二中選手吳庠均，他參加高中男子組個人賽，多次以「魁星踢斗」的架式讓人聯想到赤嵌樓文昌閤樓上的魁星爺。