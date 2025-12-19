全國民俗運動匯演 南大揭幕

台北建安國小五年級王妍臻以一分鐘繞腳二百六十五下，成為今年的競速女王。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

由運動部全民運動署主辦的「一一四年全國民俗運動匯演活動」，十九日起分兩週在台南大學舉辦為期五天的比賽。首週三天的比賽由昨天扯鈴競速賽揭開序幕，每年扯鈴繞腳競速賽都成為焦點，來自台北建安國小五年級的扯鈴好手王妍臻以一分鐘二百六十五下拿下涵蓋國中小、大專、社會各組的總冠軍，也打破去年一分二百六十四下的紀錄。

這是「運動部」掛牌後第一次舉辦的全國性民俗體育競賽，去年之前名為「全國各級學校民俗體育競賽」，已連辦二十五年，今年為擴大參與率，更名為「全國民俗運動匯演活動」，但承辦的台南大學民俗體育中心主任蔡宗信表示，比賽內容幾乎沒有改變，只是開放運動社團、俱樂部、宮廟等單位報名參與，藉由觀摩分享會、嘉年華等不同活動型態，讓更多民眾接觸民俗運動。

昨天首先展開的扯鈴競速項目，分成拋鈴跳繩競速、繞腳競速、迴旋互拋鈴競速和四人一組的團體競速賽等四大項。最受矚目的繞腳競速賽，選手要在一分鐘內將單鈴快速繞腳轉動，過去的紀錄是二百六十八下，等於一秒鐘要繞四點五下，已是天花板。

去年競速「電動馬達」由南投嘉和國小陳香慈以一分鐘二百六十四下拿下各組之冠，今年被台北建安國小五年級學生王妍臻以二百六十五下超越，也是今年從國小到大專各組的最佳成績，榮登今年的競速女王。

上午十時開幕典禮，並進行迎賓表演，台南後壁菁寮國小金獅陣、宋江陣和金門中正國小鼓吹陣都以盛大的陣容迎接各界嘉賓。