全國民俗運動匯演 圓滿落幕

扯鈴公開組對抗賽曹子宏（前）技壓日本津田真葉拿下金質獎。（記者陳俊文攝）

國小扯鈴花式團體混合組 宜蘭竹林國小7連霸

記者陳俊文∕台南報導

一一四年全國民俗運動匯演活動扯鈴和跳繩項目，昨天進行最後一天決賽後頒獎落幕。國小扯鈴花式團體賽，女子甲組常勝軍苗栗後龍國小被高雄五福國小拉下馬；跳繩項目，國小花式團體混合組宜蘭竹林國小完成金質獎七連霸；來自日本橫濱的津田真葉在公開組一對一扯鈴對抗賽拿下亞軍。

很「嬉哈」的扯鈴公開組一對一對抗賽，在日本就讀明治大學法律系二年級的津田真葉，雖然在個人賽只獲優等，在一對一公開賽預賽以第二名進入八強，最後敗在去年第二名的曹子宏手下，兩人很有風度的互相擁抱鼓勵，做了很好的台日交流。

津田真葉才二十歲，學扯鈴有七年的時間，他說日本也有扯鈴社團，但比賽規模不大，水準也不如台灣，所以常常跑來台灣交流比賽，他的中文就這樣一點一滴向台灣選手學來的，實在不簡單。

國小花式團體賽混合組，由宜蘭縣竹林國小完成七連霸；民風ＦＣＳ葉奕岑雖然在雙人賽落敗，但在個人賽中扳回一城。